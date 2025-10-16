Varianta „bridge trenér“ Köstl. A pro baráž i s Trpišovským? Ze hry není ani Koubek
Po odvolání Ivana Haška se intenzivně hledá náhrada. Ve středu jasně padlo, že dlouhodobou prioritou je přivést k reprezentaci zahraničního kouče, kterého by měl vybrat Pavel Nedvěd. Tento proces však může trvat dlouho a Česko potřebuje trenéra už pro další sraz za necelé čtyři týdny. Pro tato utkání se tak rýsuje dosavadní asistent Jaroslav Köstl. „Je to určitě jedna z možných variant,“ přiznal šéf FAČR David Trunda. Ze hry není ani obnovení jeho spolupráce s Jindřichem Trpišovským.
Po výbuchu na Faerských ostrovech skončil u týmu hlavní trenér Ivan Hašek a druhý asistent Jaroslav Veselý. Poslední člen realizačního týmu však u reprezentace zůstává.
„Chtěli bychom zachovat kontinuitu, seděli jsme i s panem Köstlem. Řekli jsme mu naši představu o dočasném trenérovi, který by nám pomohl zvládnout další reprezentační sraz. Ještě se s ním setkáme. Uvidíme,“ řekl na adresu bývalého asistenta Slavie v rozhovoru pro sport.cz předseda David Trunda v den Haškova odvolání.
Jednání nyní pokračují denně a času není mnoho. Český tým už za necelý měsíc odehraje přátelské utkání se San Marinem a hned poté poslední kvalifikační zápas proti Gibraltaru, kde nutně musí uspět. I proto není příliš mnoho času na hledání nového kouče a fotbalová asociace musí konat.
Do další éry by měl tým přemostit takzvaný „bridge trenér“, a jak deník Sport popisoval již dřív, pro tuto funkci se jeví jako nejlepší varianta právě Köstl. Ještě ve středu dokonce platil stav, že FAČR oficiálně žádného jiného kandidáta neoslovil.
„Pro zachování kontinuity máme myšlenku, že by pokračoval dál i v rámci dalších reprezentačních cyklů. Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ doplnil předseda svazu, že by služeb někdejšího asistenta Slavie rád využíval i dál. Ačkoli jde podle zákulisních informací Sportu o hlavního kandidáta pro tuto chvíli, v baráži už by na lavičce měl stanout nový hlavní trenér.
Trpišovský? Pomoct by mohl parťák Köstl
Pokud vyjde plán A, Pavel Nedvěd do té doby doručí jméno z ciziny. Druhou možností pak je přilákat dalšího přechodného trenéra. „Pan Koubek může být jedním z nich,“ přiznal Trunda. Neodmítl ani variantu, že osloví Jindřicha Trpišovského.
Ať už by byl tímto druhým převozníkem kdokoli, týkat by se ho měl pouze jeden reprezentační sraz, a to klíčový barážový na konci března. Tím pádem by měl na starost pouze jeden, či v případě úspěchu dva zápasy. To lehce rozvazuje ruce v případě dlouhodobě nedostupných trenérů, jelikož pro tyto účely by mužstvo mohl vést i někdo s platným kontraktem na klubové úrovni.
Právě u často zmiňovaného Trpišovského, který však kvůli smlouvě ve Slavii ve všech jiných případech nepřipadal v úvahu, by nyní mohl pomoct i někdejší parťák Köstl. Oba působili bok po boku bezmála deset let. Jako asistent začal Köstl u nejuznávanějšího českého trenéra současnosti na Žižkově v červnu 2014, společně pak přešli do Liberce a do Slavie, odkud se pak 35letý stratég přesunul právě k reprezentaci.
Pokud ostatní jednání selžou, existuje dokonce i varianta, že by v pozici hlavního kouče zůstal Köstl i pro baráž, ale tak daleko je zatím velmi složité dohlédnout.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0