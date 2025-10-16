Předplatné

Plzeň - Olomouc 2:3. Dva góly během 23 sekund rozhodly, chvála pro mladého brankáře

Olomoucký Lukáš Nahodil překonává plzeňského brankáře Nicka Malíka
Plzeňský Ville Petman a olomoucký Karel Plášek
Olomoučtí hráči se radují z gólu v utkání proti Plzni
Plzeňští hráči s radují z gólu v utkání proti Olomouci
Nepřehledná situace před bránou Olomouce v utkání proti Plzni
Skórující Jakub Navrátil se raduje s gólu s Viliamem Čachem v utkání proti Plzni
Třináctkrát v sezoně stál v olomouckém brankovišti při úvodním vhazování Matěj Machovský, až na čtrnáctý pokus dostal možnost Oldřich Cichoň. V Plzni udržel Hanáky po nepovedeném začátku ve hře a po vítězství 3:2 se radoval z prvního extraligového vítězství v kariéře. „Začátek byl těžší, tím jsem se do zápasu dostal. Měl jsem víc zákroků a pak jsem si věřil,“ usmíval se třiadvacetiletý gólman po zápase. Mora srazila soupeře obratem za pouhých 23 sekund.

Extraligový debut si odsloužil v dresu Sparty už před dlouhými pěti lety. Oldřich Cichoň tehdy při drtivém triumfu 10:0 nad Zlínem střídal svého současného parťáka Matěje Machovského. Od té doby dostal v nejvyšší soutěži dalších pět utkání, ale výhru do statistik zapsal až ve čtvrtek. „Jsem hrozně rád, už jsem se na to těšil. Trvalo to dlouho,“ vyprávěl po ubojovaném vítězství.

Plzeň na soupeře v úvodu drtivě vletěla, Cichoň se rychle dostal do tempa a nestačil jen na baseballový zásah Adama Měchury. Škoda držela soupeře pod tlakem a zdánlivě bylo otázkou času, kdy padne další úder. Mora poprvé prověřila Nicka Malíka až po třinácti minutách hry.

„Na konci první třetiny už jsme se do toho začali dostávat pohybem a začali jsme po nich chodit. Oni pak neměli tolik času, začalo se to tam obracet pro nás. Tam byl základ úspěchu,“ popisoval hostující útočník Lukáš Nahodil.

Olomouc ve druhé části srovnala, a když inkasovala po přesilovkové ráně Petra Zámorského, ukázala sílu rychlým obratem. Nahodil využil šťastného odrazu od brusle čárového rozhodčího a o 23 sekund později otočil vývoj Rok Macuh. „Dva rychlé góly za sebou nás trochu položily. To se nám nesmí stávat,“ velel po porážce Měchura.

Se spoluhráči už se ve zbytku utkání jen těžko dostával do náporu a do šancí. Co šlo na bránu, to měl Cichoň. „Musím být upřímný, nehráli jsme vůbec dobře. Nevypadalo to dobře ze střídačky, natož asi seshora pro diváky. Na začátku jsme dali gól, ale tím to pro nás skončilo. Komplikovali jsme si to sami,“ nešetřil kritikou Jiří Veber, asistent plzeňského trenéra.

Na druhé straně panovala spokojenost nad tím, jak se Olomouc oklepala z nevydařeného úvodu. „Prvních 13 minut bylo hrůzostrašných. Strašně důležité pak bylo, že jsme dokázali odpovědět a vývoj utkání otočit v tak krátké době,“ ocenil asistent hostujícího kouče Petr Svoboda. „Osobně jsem strašně rád za Oldu Cichoně, že má první výhru,“ dodal na konto mladého gólmana.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň14712430:2525
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
7Olomouc14701632:3522
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
