Plzeň - Olomouc 2:3. Dva góly během 23 sekund rozhodly, Mora vyhrála na západě Čech
Hokejisté Olomouce zvítězili v předehrávce 15. kola extraligy v Plzni 3:2, uspěli po dvou porážkách a připsali si třetí výhru na kluzištích soupeřů za sebou. Domácí sice dvakrát vedli, ale hosté dokázali vždy gólově odpovědět a dvěma trefami v rozmezí 23 sekund v závěru druhé třetiny skóre otočili. Vítěznou trefu dal Rok Macuh. Indiáni si po sérii pěti výher připsali druhou porážku za sebou a nevyužili šanci posunout se na třetí místo tabulky.
Úvod utkání sice ovládli domácí, ale soupeře dlouho držel gólman Cichoň, který poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě Olomouce. Zastavil nebezpečný pokus Villeho Petmana i ránu nekrytého Zámorského z mezikruží. Až v 7. minutě Mikko Petman našel před brankou Měchuru a ten pohotově otevřel skóre.
Postupně se směrem dopředu osmělili i hosté a ve 12. minutě musel plzeňský brankář Malík zlikvidovat ránu Černého od modré čáry. Za chvíli si Malík poradil i se zakončením Čacha z přečíslení dvou na jednoho.
Prostřední část přinesla více vzruchu před oběma brankami. Zámorský v dobré pozici neprostřelil Cichoně a na druhé straně trefil Macuh z velkého úhlu tyčku. Ve 24. minutě se už po rychlém výjezdu od zadního mantinelu prosadil Navrátil a vyrovnal na 1:1. Rychle mohl odpovědět Strnad, který průnik před Cichoně zakončil slabě.
Hosté po polovině utkání dvakrát faulovali a ve 36. minutě při vyloučení Macuha vrátil Plzni vedení ranou bez přípravy Zámorský. Jenže závěr druhé třetiny patřil Olomouci. Ve 39. minutě potrestal zaváhání defenzivy Indiánů Nahodil a tváří v tvář Malíkovi zakončil přesně pod horní tyčku. O 23 sekund později se Macuh v těžké pozici trefil znovu nad Malíkovo rameno a dostal Kohouty do vedení 3:2.
Závěrečná dvacetiminutovka byla o poznání opatrnější. Hosté pozorně bránili těsný náskok a promarnili dvě přesilové hry. Domácí byli blízko vyrovnání v 50. minutě, kdy Strnadova teč jen těsně minula branku. Jinak si šance nevytvářeli, a tak již tři minuty před koncem zkusili power play. Holešinský ale nestihl zasunout kotouč do sítě z bezprostřední blízkosti a Kohouti s pozorným Cichoněm odolali.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|14
|6
|3
|1
|4
|45:35
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|7
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|14
|2
|0
|1
|11
|22:51
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž