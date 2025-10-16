Předplatné

Plzeň - Olomouc 2:3. Dva góly během 23 sekund rozhodly, Mora vyhrála na západě Čech

Olomoucký Lukáš Nahodil překonává plzeňského brankáře Nicka Malíka
Plzeňský Ville Petman a olomoucký Karel Plášek
Olomoučtí hráči se radují z gólu v utkání proti Plzni
Plzeňští hráči s radují z gólu v utkání proti Olomouci
Nepřehledná situace před bránou Olomouce v utkání proti Plzni
Skórující Jakub Navrátil se raduje s gólu s Viliamem Čachem v utkání proti Plzni
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejisté Olomouce zvítězili v předehrávce 15. kola extraligy v Plzni 3:2, uspěli po dvou porážkách a připsali si třetí výhru na kluzištích soupeřů za sebou. Domácí sice dvakrát vedli, ale hosté dokázali vždy gólově odpovědět a dvěma trefami v rozmezí 23 sekund v závěru druhé třetiny skóre otočili. Vítěznou trefu dal Rok Macuh. Indiáni si po sérii pěti výher připsali druhou porážku za sebou a nevyužili šanci posunout se na třetí místo tabulky.

Úvod utkání sice ovládli domácí, ale soupeře dlouho držel gólman Cichoň, který poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě Olomouce. Zastavil nebezpečný pokus Villeho Petmana i ránu nekrytého Zámorského z mezikruží. Až v 7. minutě Mikko Petman našel před brankou Měchuru a ten pohotově otevřel skóre.

Postupně se směrem dopředu osmělili i hosté a ve 12. minutě musel plzeňský brankář Malík zlikvidovat ránu Černého od modré čáry. Za chvíli si Malík poradil i se zakončením Čacha z přečíslení dvou na jednoho.

Prostřední část přinesla více vzruchu před oběma brankami. Zámorský v dobré pozici neprostřelil Cichoně a na druhé straně trefil Macuh z velkého úhlu tyčku. Ve 24. minutě se už po rychlém výjezdu od zadního mantinelu prosadil Navrátil a vyrovnal na 1:1. Rychle mohl odpovědět Strnad, který průnik před Cichoně zakončil slabě.

Hosté po polovině utkání dvakrát faulovali a ve 36. minutě při vyloučení Macuha vrátil Plzni vedení ranou bez přípravy Zámorský. Jenže závěr druhé třetiny patřil Olomouci. Ve 39. minutě potrestal zaváhání defenzivy Indiánů Nahodil a tváří v tvář Malíkovi zakončil přesně pod horní tyčku. O 23 sekund později se Macuh v těžké pozici trefil znovu nad Malíkovo rameno a dostal Kohouty do vedení 3:2.

Závěrečná dvacetiminutovka byla o poznání opatrnější. Hosté pozorně bránili těsný náskok a promarnili dvě přesilové hry. Domácí byli blízko vyrovnání v 50. minutě, kdy Strnadova teč jen těsně minula branku. Jinak si šance nevytvářeli, a tak již tři minuty před koncem zkusili power play. Holešinský ale nestihl zasunout kotouč do sítě z bezprostřední blízkosti a Kohouti s pozorným Cichoněm odolali.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň14712430:2525
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
7Olomouc14701632:3522
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
