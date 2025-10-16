Fotbalové přestupy ONLINE: Expert iSportu má nové trenérské angažmá
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 16. října 2025
Everton prodloužil smlouvu s brankářem Jordanem Pickfordem. Jednatřicetiletý anglický fotbalista se klubu v Premier League upsal do konce sezony 2028/2029.
Třetiligová TJ Unie Hlubina mění po třech a půl letech trenéra. Po třech prohraných zápasech v řadě skončil Zdeněk Skotnica, jehož nahrazuje David Kobylík, jeden ze stálých expertů iSportu. Ostravský klub je v MSFL po dvanácti kolech se třinácti získanými body dvanáctý.
Před dvěma lety prohrál s Vlašimí na půdě olomouckého béčka – a nikdo to neřešil. To samé před dvěma týdny v Pardubicích. Ani tehdy se krach Karviné příliš nerozebíral. Teď se však trenér Martin Hyský ocitá na piedestalu. Jeho specifický a doteď úspěšný způsob práce bude v Plzni, která pod novým majitelem Michalem Strnadem hlásí ty nejvyšší ambice, zajímat každého. „Stoprocentně to tam zvládne,“ nepochybuje jeho bývalý svěřenec Albert Labík. Hyskému věří i další jeho někdejší hráči, kolegové i šéfové. Proč? Co za kouzlem prošedivělého kouče stojí?Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. října 2025
Nepřesvědčivé výkony a historická rána od Faerských ostrovů zazvonily konec Ivana Haška na reprezentační židli. Výkonný výbor jej jednomyslně odvolal. Kdo na jeho místo? Nejbližší zápasy povede překlenovací trenér z Česka, ale hlavní a dlouhodobý cíl fotbalového vedení směřuje dál – k cizinci. Pravomoc k výběru příštího prvního trenéra v zemi dostal generální manažer Pavel Nedvěd. Více o situaci kolem české reprezentace čtěte ZDE>>>
Po odchodu Martina Hyského do Plzně převzal karvinské fotbalisty Marek Jarolím. Jednačtyřicetiletý trenér zamířil do slezského klub z druholigové Jihlavy a čeká ho premiéra v roli hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Jarolím stejně jako Hyský působil u mládeže Slavie a v roce 2020 po něm převzal B-tým vršovického celku. U něj byl někdejší záložník tři sezony, následně se vydal dělat asistenta trenérovi Davidu Holoubkovi do prvoligové Mladé Boleslavi. Vloni v září se stal hlavním koučem Jihlavy.
Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Martin Hyský. Padesátiletý kouč přišel k týmu úřadujících ligových vicemistrů z Karviné a s Viktorií podepsal tříletou smlouvu. Západočeský klub o tom informoval na svých internetových stránkách. Hyský už v Plzni dopoledne vedl první trénink. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. října 2025
Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede trenér Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Společně s ním přichází asistent Tomáš Polách. Více čtěte ZDE>>>
U fotbalistů Švédska skončil trenér Jon Dahl Tomasson. Devětačtyřicetiletý dánský kouč byl odvolán po špatném vstupu do kvalifikace mistrovství světa. Národní svaz o tom informoval na webu. Bývalý útočník Feyenoordu či AC Milán se švédského výběru ujal loni v únoru jako první zahraniční trenér. Ve čtyřech dosavadních zápasech kvalifikace s týmem získal jen bod za remízu 2:2 se Slovinskem. Poté následovaly dvě prohry s Kosovem a jedna se Švýcarskem.
Je to tu, dlouho očekávaný trenérský přesun je téměř dopečen. Martin Hyský, který v pondělí ještě vedl plnohodnotně trénink Karviné, dal dnes slezskému městu sbohem a přesouvá se do Viktorie Plzeň. S novými svěřenci by měl ve středu absolvovat úvodní trénink a v sobotu první utkání proti Bohemians. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. října 2025
Po domácí porážce Srbska v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 0:1 rezignoval trenér Dragan Stojkovič. Prohra v prestižním souboji s balkánským rivalem přišla měsíc po debaklu 0:5 s Anglií a Srbům zkomplikovala cestu do baráže. „Mluvil jsem s předsedou svazu a generálním sekretářem a nabídl jsem rezignaci. Nečekal jsem, že prohrajeme. Jsem člověk, co se nezříká plné odpovědnosti a tohle jde zcela za mnou,“ oznámil Stojkovič své rozhodnutí po sobotním utkání v Leskovaci novinářům.
Zprávy ze dne 11. října 2025
Podle informací iSportu by měl trenér Pavel Hapal skončit v Ostravě. V pátek v Olomouci absolvoval schůzku s představiteli Sigmy a vše spěje k tomu, že se po letech vrátí na Andrův stadion. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. října 2025
U fotbalistů Monaka skončil po dvouletém působení rakouský kouč Adi Hütter. Vedení klubu jej po sedmi kolech francouzské nejvyšší soutěže a dvou zápasech bez vítězství v Lize mistrů odvolalo. Podle agentury AFP se jeho nástupcem stane Sébastien Pocognoli, který působí v týmu belgického mistra a konkurenta v Champions League Saint-Gilloise.
Zprávy ze dne 8. října 2025
František Straka se stal novým trenérem fotbalistů Košic, kteří jsou poslední v tabulce slovenské ligy. Ve funkci nahradil jiného českého kouče Romana Skuhravého, který skončil na začátku října. Straka se vydal na Slovensko v posledních letech už poněkolikáté. Předloni trénoval Trenčín, pak Michalovce a v minulé sezoně se neúspěšně snažil v nejvyšší soutěži zachránit Banskou Bystrici. V minulosti vedl také Ružomberok a Slovan Bratislava. V Košicích má smlouvu do konce sezony.
Zprávy ze dne 7. října 2025
Jak už v minulém týdnu informoval slovenský insider Jozef Kopčo, trenér Baníku B Josef Dvorník měl nabídku z Košic, aby tam nahradil odvolaného Romana Skuhravého. Přesun se však i přes velký zájem východoslovenského klubu neuskuteční, vedení Ostravy kouče své rezervy odmítlo pustit. Nechce o něj přijít, proto ani nedošlo k jednání na úrovni managementů.
Dvorník měl ještě jedno „laso“ - a to z české ligy. Podle informací iSportu se jednalo o pozici asistenta Tomáše Janotky, se kterým se velmi dobře zná, v Sigmě Olomouc.
Ani na Andrův stadion se nicméně Dvorník nyní stěhovat nebude. Možná proto, že s ním management Baníku výhledově počítá do funkce šéfa prvoligové lavičky áčka místo Pavla Hapala a nechce o potenciálního nástupce z vlastních zdrojů přijít. Kdo ví, každopádně smysl by tento interní plán dával.
Zprávy ze dne 6. října 2025
V minulém týdnu prodloužil trenér Luboš Kozel v Jablonci smlouvu, o čemž iSport informoval jako první. Až v neděli po porážce v Olomouci se k tomu však po dotazu stejné redakce vyjádřil obšírněji než jedním souvětím na oficiálních klubových stránkách.
„Co se týče sportovní stránky, nic se nezměnilo ani s novým majitelem. Nastolené cestě věřím. Už na začátku léta, kdy se ukázalo, majitel tady nebude moct nějakou dobu být, byli hráči smluvně podepsaní. O prodloužení jsme se bavili už s minulým panem majitelem. Říkal jsem mu, že s tím nemám problém, protože jsem v Jablonci šťastný, ale chtěl jsem samozřejmě záruky toho, aby to fungovalo,“ vyprávěl.
A to se stalo, byť podle zpráv iSportu nebyla jednání úplně jednoduchá a hodně rezonovala i budoucnost členů realizačního týmu. O jejich setrvání stál Kozel rovněž. „Šlo o prodloužení hráčů, kolegů, zajištění ekonomické stability klubu... Všechno se splnilo, takže žádné překážky nebyly,“ dodal.
Ital Fabio Cannavaro se stal novým trenérem uzbecké fotbalové reprezentace. Informoval o tom tamní svaz. Bývalý špičkový obránce povede výběr asijské země při jejím debutu na mistrovství světa v příštím roce. Smlouva mu skončí po šampionátu. Na lavičce nahradil Timura Kapadzeho. Informovala o tom agentura ANSA.
Zprávy ze dne 3. října 2025
Vedení Baníku uzavřelo novou smlouvu s talentovaným Markem Havranem. Osmnáctiletý křídelní hráč, který se v pátek poprvé objevil v nominaci české jednadvacítky, v Ostravě podepsal kontrakt do 30. června 2029.
Bayer Leverkusen si pojistil služby záložníka Exequiela Palaciose do roku 2030. Vedení německého klubu oznámilo, že se s argentinským mistrem světa s předstihem dohodlo na prodloužení stávající smlouvy, kterou měl platnou do roku 2028. Spoluhráč českého kanonýra Patrika Schicka působí v Leverkusenu od roku 2020. Momentálně je ale šestadvacetiletý fotbalista kvůli zranění pravého přitahovače mimo hru.
Zprávy ze dne 2. října 2025
Český kouč Roman Skuhravý skončil na lavičce fotbalistů Košic. Spolu s ním odchází i jeho syn David, jenž v klubu působil jako kondiční trenér. Skuhravý působil v Košicích od loňského září a v minulé sezoně dovedl tým k pátému místu v lize. Následně s ním vypadl ve 2. předkole Konferenční ligy s Grodnem a v úvodních osmi kolech slovenské ligy získal jedinou výhru. „Od léta se mužstvo neposouvalo směrem, jakým bychom si představovali. Proto jsme se sešli a dohodli se na férovém ukončení spolupráce. Mužstvo potřebuje nový impulz,“ řekl sportovní ředitel klubu Marek Sapara.