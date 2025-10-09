Předplatné

Slibný rozjezd Třince: NEJ start pod Motákem, první místo na dosah. Šlapou i posily

Libor Hudáček slaví, nejblíž u něj mu gratuluje Ondřej Kovařčík
Libor Hudáček slaví, nejblíž u něj mu gratuluje Ondřej KovařčíkZdroj: Michal Beránek / Sport
Třinečtí hokejisté oslavují vstřelenou branku
Trenér Zdeněk Moták z Třince
Zdeněk Moták a asistent trenéra Jiří Raszka
Zleva Michal Plutnar z Litvínova a Libor Hudáček z Třince, který se raduje z gólu do prázdné branky
Zleva brankář Pavel Čajan z Litvínova a Daniel Kurovský z Třince
Hráči Třince slaví výhry
Zleva Kelly Klíma z Kladna, Richard Nedomlel z Třince a brankář Marek Mazanec z Třince.
11
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

V jedenácti odehraných zápasech prohráli jen třikrát a doma zatím bodovali pokaždé. Po nedělní výhře nad Litvínovem se nacházejí na třetí příčce v tabulce, když je ve středu přeskočila Plzeň, která je aktuálně v čele. Pro třinecké Oceláře prima začátek. Přesně takový po nepovedené minulé sezoně potřebovali. „Jsme rádi za to, že to takhle funguje. Vážíme si každého bodu, líbí se nám naše hra a hrajeme celých šedesát minut,“ líčil třinecký bek Richard Nedomlel.

Slezanům to zatím klape. V úvodních čtyřech kolech sice dvakrát padli, nicméně poté se radovali pětkrát za sebou. Sérii úspěchů jim v pátek zpřetrhaly až Vítkovice, které dvakrát smazaly dvoubrankové manko a nakonec slavily v nájezdech. I přesto však Třinec zatím v každém domácím zápase bodoval. Čtyřikrát naplno, dvakrát uspěl v prodloužení.

„Musíme si vážit každého bodu. Jsme rádi, že jsme jich z domácích zápasů tolik vytěžili, ale samozřejmě se také můžeme bavit o tom, že třeba v pátek jsme mohli mít o nějaký bodík víc. To už je ale pryč. Těší nás, že jsme domácí šňůru čtyř zápasů zvládli,“ lebedil si třinecký asistent Jiří Raszka.

Plnohodnotný bodový zisk zapsala Motákova družina i v neděli s Litvínovem. Poslední tým tabulky sice dlouho vzdoroval, třetí třetina už ale byla v režii domácích. K cenné výhře 3:1 přispěl i Jakub Galvas, který po letním příchodu ze švédského Malmö vstřelil svou premiérovou branku v třineckém dresu.

„Vždycky je lepší, když tam ten první gól padne a je to za mnou. Měl jsem i jiné šance, větší tutovky, ty jsem ale bohužel nedal. Myslím si, že určitě se tím víc uklidním,“ pokývl obránce, jehož příchod hru Ocelářů zvedl.

Článek pokračuje pod infografikou

Byť je Galvas s průměrným časem na ledě 16:29 minut až pátým nejčastěji nasazovaným bekem, v útočném pásmu a při přesilovkách se jeho kreativita hodí. Se čtyřmi kanadskými body mu v produktivitě třineckých zadáků patří společně s Marianem Adámkem první místo.

V nominačních úvahách na listopadovou Karjalu to může zohlednit i reprezentační kouč Radim Rulík. Vsaďte se, že Galvasovo jméno na poradách zazní. „Záleží na trenérech, já se snažím odvést maximum tady v Třinci. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Galvas.

Česko už reprezentoval v předešlých sezonách, v nichž bojoval nejen za Malmö, ale i za finský Jukurit. Mezitím si vyzkoušel štaci v zámoří, kde většinu času strávil na farmě Chicaga v Rockfordu. Do NHL naskočil šestkrát.

Nedávno okusil extraligu poprvé od sezony 2018/19, tehdy ještě válel v Olomouci coby nadějný junior. „Je to už dlouho dozadu,“ usmál se Galvas. „Pamatuju si, že některé zápasy byly těžší, některé lehčí, ale teď se soutěž zkvalitnila. Je vidět, že se vracejí fakt výborní hráči. Je tady hodně taktiky a mnohdy rozhoduje jedna chyba. Třeba jako v našem utkání s Brnem, které skončilo 1:0. Je to hodně defenzivní.“

V Třinci se zatím daří nejen Galvasovi, ale i dalším zvučným posilám. Útočník Oscar Flynn je po Liboru Hudáčkovi v týmové produktivitě druhý a dvaatřicetiletý David Musil opět rychle zapadl do vyladěné ocelářské defenzivy. Zlepšuje se i Michal Kovařčík, jemuž se poslední zápasy vedle bráchy Ondřeje a Andreje Nestrašila povedly. Je jen otázkou času, kdy nahoru půjde i bodově.

„Každý mančaft mluví o tom, že je potřeba dobře začít. Myslím si, že skvěle jsme zvládli těžká utkání třeba v Budějovicích, kde výkon nebyl takový, jaký bychom chtěli, ale ukradli jsme body. Nebo i zvládnuté utkání v Pardubicích,“ připomněl Raszka.

Ve Slezsku zatím mají přehršel důvodů k radosti. Pod vedením Zdeňka Motáka, jenž v Třinci začal čtvrtou sezonu, dosud lepší start neměli. „Hrajeme dobře dozadu a kluci v útoku si to tam umějí dát. Musím zaklepat, že zatím to jde a je to dobré,“ doplnil obránce Richard Nedomlel.

Úvodních 11 zápasů Třince pod vedením Zdeňka Motáka

Sezona

Počet bodů

Umístění po play off

2025/26

23

???

2024/25

14

8.

2023/24

18

1.

2022/23

19

1.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň12712228:2125
2Č. Budějovice12800442:2524
3Třinec11621236:2623
4Brno12702334:3123
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav12400823:3412
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů