Slibný rozjezd Třince: NEJ start pod Motákem, první místo na dosah. Šlapou i posily
V jedenácti odehraných zápasech prohráli jen třikrát a doma zatím bodovali pokaždé. Po nedělní výhře nad Litvínovem se nacházejí na třetí příčce v tabulce, když je ve středu přeskočila Plzeň, která je aktuálně v čele. Pro třinecké Oceláře prima začátek. Přesně takový po nepovedené minulé sezoně potřebovali. „Jsme rádi za to, že to takhle funguje. Vážíme si každého bodu, líbí se nám naše hra a hrajeme celých šedesát minut,“ líčil třinecký bek Richard Nedomlel.
Slezanům to zatím klape. V úvodních čtyřech kolech sice dvakrát padli, nicméně poté se radovali pětkrát za sebou. Sérii úspěchů jim v pátek zpřetrhaly až Vítkovice, které dvakrát smazaly dvoubrankové manko a nakonec slavily v nájezdech. I přesto však Třinec zatím v každém domácím zápase bodoval. Čtyřikrát naplno, dvakrát uspěl v prodloužení.
„Musíme si vážit každého bodu. Jsme rádi, že jsme jich z domácích zápasů tolik vytěžili, ale samozřejmě se také můžeme bavit o tom, že třeba v pátek jsme mohli mít o nějaký bodík víc. To už je ale pryč. Těší nás, že jsme domácí šňůru čtyř zápasů zvládli,“ lebedil si třinecký asistent Jiří Raszka.
Plnohodnotný bodový zisk zapsala Motákova družina i v neděli s Litvínovem. Poslední tým tabulky sice dlouho vzdoroval, třetí třetina už ale byla v režii domácích. K cenné výhře 3:1 přispěl i Jakub Galvas, který po letním příchodu ze švédského Malmö vstřelil svou premiérovou branku v třineckém dresu.
„Vždycky je lepší, když tam ten první gól padne a je to za mnou. Měl jsem i jiné šance, větší tutovky, ty jsem ale bohužel nedal. Myslím si, že určitě se tím víc uklidním,“ pokývl obránce, jehož příchod hru Ocelářů zvedl.
Článek pokračuje pod infografikou
Byť je Galvas s průměrným časem na ledě 16:29 minut až pátým nejčastěji nasazovaným bekem, v útočném pásmu a při přesilovkách se jeho kreativita hodí. Se čtyřmi kanadskými body mu v produktivitě třineckých zadáků patří společně s Marianem Adámkem první místo.
V nominačních úvahách na listopadovou Karjalu to může zohlednit i reprezentační kouč Radim Rulík. Vsaďte se, že Galvasovo jméno na poradách zazní. „Záleží na trenérech, já se snažím odvést maximum tady v Třinci. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Galvas.
Česko už reprezentoval v předešlých sezonách, v nichž bojoval nejen za Malmö, ale i za finský Jukurit. Mezitím si vyzkoušel štaci v zámoří, kde většinu času strávil na farmě Chicaga v Rockfordu. Do NHL naskočil šestkrát.
Nedávno okusil extraligu poprvé od sezony 2018/19, tehdy ještě válel v Olomouci coby nadějný junior. „Je to už dlouho dozadu,“ usmál se Galvas. „Pamatuju si, že některé zápasy byly těžší, některé lehčí, ale teď se soutěž zkvalitnila. Je vidět, že se vracejí fakt výborní hráči. Je tady hodně taktiky a mnohdy rozhoduje jedna chyba. Třeba jako v našem utkání s Brnem, které skončilo 1:0. Je to hodně defenzivní.“
V Třinci se zatím daří nejen Galvasovi, ale i dalším zvučným posilám. Útočník Oscar Flynn je po Liboru Hudáčkovi v týmové produktivitě druhý a dvaatřicetiletý David Musil opět rychle zapadl do vyladěné ocelářské defenzivy. Zlepšuje se i Michal Kovařčík, jemuž se poslední zápasy vedle bráchy Ondřeje a Andreje Nestrašila povedly. Je jen otázkou času, kdy nahoru půjde i bodově.
„Každý mančaft mluví o tom, že je potřeba dobře začít. Myslím si, že skvěle jsme zvládli těžká utkání třeba v Budějovicích, kde výkon nebyl takový, jaký bychom chtěli, ale ukradli jsme body. Nebo i zvládnuté utkání v Pardubicích,“ připomněl Raszka.
Ve Slezsku zatím mají přehršel důvodů k radosti. Pod vedením Zdeňka Motáka, jenž v Třinci začal čtvrtou sezonu, dosud lepší start neměli. „Hrajeme dobře dozadu a kluci v útoku si to tam umějí dát. Musím zaklepat, že zatím to jde a je to dobré,“ doplnil obránce Richard Nedomlel.
Úvodních 11 zápasů Třince pod vedením Zdeňka Motáka
Sezona
Počet bodů
Umístění po play off
2025/26
23
???
2024/25
14
8.
2023/24
18
1.
2022/23
19
1.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|2
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|3
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|4
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|12
|4
|0
|0
|8
|23:34
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž