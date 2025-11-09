Asistent Zbrojovky: Ve druhé lize jsme jako Sparta a Slavia. Přestupy? Svědík vidí za roh
Hodili batoh na záda, postupně do něj sbírají tři body a suverénně valí zpátky mezi elitu. Fotbalisté Zbrojovky zakončili podzimní část druhé ligy jasnou výhrou 3:0 na hřišti sparťanského béčka a vede tabulku o pět bodů. „Věřím, že přes zimu dobře posílíme a zase se posuneme dál,“ řekl asistent trenéra Jiří Saňák, jenž nastínil také posun u Tadeáše Vachouška, hosta z Teplic.
Zbrojovka prohrála naposledy před 84 dny! V polovině srpna nestačila na domácím hřišti na Prostějov (1:2). A mezitím postoupila přes Bohunice a Teplice do osmifinále českého poháru, ve druhé lize svalila devět mužstev a remizovala akorát s Opavou (0:0).
„Brno od začátku této sezony naznačuje, že má jasný cíl – a to je postup do první ligy,“ uvedl trenér sparťanského béčka Luboš Loučka. „Vedení klubu dělá dobré kroky, všechno má hlavu a patu. Jde si za tím a doufám, že příští sezonu je tady neuvidíme,“ usmál se. Byť asi mluvil se vší vážností.
Protože sám v neděli dopoledne zjistil na vlastní kůži, jak Zbrojovka aktuálně dominuje druhé lize. Brňané vyhráli nad letenskou rezervou jednoznačně 3:0. V druhém utkání v řadě se prosadil ofenzivní hráč Martin Rymarenko, dvakrát se trefil mladík Tadeáš Vachoušek, na něhož dohlížel z tribuny také otec Štěpán, sportovní ředitel Teplic.
„Počkali si na dvě standardky, ze kterých udeřili. A pak už jsou natolik zkušení, že hráli přesně to, co chtěli. Čekali na brejky, podrželi balon. Přesně věděli, co nám bude dělat problémy. A využili toho na sto procent,“ uznal Loučka.
„Utkání jsme zvládli aktivní a intenzivní hrou,“ řekl asistent Saňák, jenž při hodnocení zápasu nahradil hlavního trenéra Martina Svědíka. Ten přijímal gratulace k další výhře. A taky smeknul kšiltovku před pár stovkami fanoušků, kteří se vměstnali do slušně zaplněného sektoru hostů.
Článek pokračuje pod infografikou.
Při děkovačce bylo znát, že Brňané míří zpátky mezi elitu. Po podzimní části vedou druholigovou tabulku o pět bodů. „Nevidím u týmu negativa,“ prohodil s lehkým úsměvem Saňák. A pak zvážněl. „Snažíme se do každého utkání vstupovat s pokorou, protože víme, že druhá liga je nevyzpytatelná. Jsme v pozici jako Sparta nebo Slavia, že každý soupeř jde proti nám na maximum,“ zmínil.
Jednání o Vachouškovi?
Zbrojovka dosud zapsala jedinou prohru, k tomu přidala dvě remízy. Jinak zaznamenala i šest výher s náskokem jediného gólu. „Jsme rádi, že jsme zvládli i utkání, která se nám úplně nevydařila. I když se tým skládal v létě narychlo, je vidět, že ukázal charakter. A to je ohromně pozitivní, stejně jako spolupráce v mužstvu i realizačním týmu,“ pravil Saňák.
Proti béčku Sparty působil vzadu jako jistota veterán Stanislav Hofmann, vedle něj vypadal velmi nadějně také levonohý obránce Kaká. Ve středu hřiště přidali spolehlivost Jiří Texl a Patrik Čavoš, směrem do ofenzivy nejvíc hrozili Vachoušek s Rymarenkem.
A tohle všechno sledovali v neděli dopoledne z tribuny generální ředitel klubu Jan Mynář či Jan Polák, který před rokem oficiálně posílil sportovní úsek. Byť viděli jasnou dominanci Svědíkovy party, je zřejmé, že budou přes zimu pracovat na úpravách kádru. Možná i s výhledem na postup.
„Jak znám přístup vedení klubu a Martina Svědíka, jednoznačně se díváme dál než na začátek března. Vnímám, že tihle chlapi vidí za roh,“ poznamenal Saňák.
Jednání zřejmě začnou kolem Vachouška, který hostuje v Brně z prvoligových Teplic. Původní dohoda vyprší na konci tohoto kalendářního roku. „Táďa je dříč, jezdec. A svým přístupem je vzor pro mladé hráče. V této fázi ukázal, že je pro nás důležitý. Smekám před ním, jak se na podzim této sezony posunul,“ zakončil Saňák.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup