Předplatné

Strach o Zohornu. Český útočník byl ošklivě faulován do hlavy Švýcarem Baechlerem

Radim Zohorna byl v závěrečném duelu Finských her se Švýcarskem ošklivě faulován
Radim Zohorna byl v závěrečném duelu Finských her se Švýcarskem ošklivě faulovánZdroj: profimedia.cz
Rozhodčí musí roztrhávat vznikající potyčku mezi českými a švýcarskými hokejisty
Čeští hokejisté v modrých dresech slaví trefu útočníka Filipa Chlapíka
Český útočník Filip Chlapík se raduje z gólu proti Švýcarsku
Čeští hokejisté se radují z gólu proti Švýcarsku
Čeští hokejisté se v modrých dresech chystají na zápas se Švýcarskem
6
Fotogalerie
Miroslav Horák
Reprezentace
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z FINSKA | Čeští hokejisté skvěle zvládli vstup do třetího utkání na Finských hrách proti Švýcarsku, po první třetině vedli v Tampere po gólech Filipa Chlapíka 2:0, jenže situace z poslední minuty vnesla do národního týmu tísnivé obavy. Jde o zdraví útočníka Radima Zohorny, kterého v čase 19:19 ošklivě fauloval útočník Nicolas Baechler, jenž následně vyfasoval pětiminutový postih a odchod do sprch.

V úvodním dějství velmi aktivní Radim Zohorna šel v poslední minutě do souboje o puk za švýcarskou brankou, když v tom k němu jako třetí hráč přijel Baechler a velmi tvrdým krosčekem mu přimáčkl hlavu k mantinelu. Českému útočníkovi po ošklivém úderu odletěla helma z hlavy, klesl k zemi a vůbec o sobě nevěděl.

Okamžitě šlo vidět, že je zle. K Zohornovi přijeli spoluhráči, poté dorazil i týmový doktor Tomáš Vyskočil.

Zraněný reprezentant se jen s pomocí dostal na nohy a v hlubokém předklonu se dosoukal k východu z plochy. Jen překročit práh kluziště mu dělalo značný problém, tak je Zohorna otřesený. V zázemí Nokia Areny se útočníkovi švédského Färjestadu okamžitě začal věnovat lékař reprezentace. Na podrobnější a aktuální zprávy se nyní čeká.

Snad budou v rámci možností pozitivní.

Sledujte on-lineLIVE
40

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů