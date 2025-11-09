Strach o Zohornu. Český útočník byl ošklivě faulován do hlavy Švýcarem Baechlerem
PŘÍMO Z FINSKA | Čeští hokejisté skvěle zvládli vstup do třetího utkání na Finských hrách proti Švýcarsku, po první třetině vedli v Tampere po gólech Filipa Chlapíka 2:0, jenže situace z poslední minuty vnesla do národního týmu tísnivé obavy. Jde o zdraví útočníka Radima Zohorny, kterého v čase 19:19 ošklivě fauloval útočník Nicolas Baechler, jenž následně vyfasoval pětiminutový postih a odchod do sprch.
V úvodním dějství velmi aktivní Radim Zohorna šel v poslední minutě do souboje o puk za švýcarskou brankou, když v tom k němu jako třetí hráč přijel Baechler a velmi tvrdým krosčekem mu přimáčkl hlavu k mantinelu. Českému útočníkovi po ošklivém úderu odletěla helma z hlavy, klesl k zemi a vůbec o sobě nevěděl.
Okamžitě šlo vidět, že je zle. K Zohornovi přijeli spoluhráči, poté dorazil i týmový doktor Tomáš Vyskočil.
Zraněný reprezentant se jen s pomocí dostal na nohy a v hlubokém předklonu se dosoukal k východu z plochy. Jen překročit práh kluziště mu dělalo značný problém, tak je Zohorna otřesený. V zázemí Nokia Areny se útočníkovi švédského Färjestadu okamžitě začal věnovat lékař reprezentace. Na podrobnější a aktuální zprávy se nyní čeká.
Snad budou v rámci možností pozitivní.