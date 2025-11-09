Dvougólový Chlapík: Kdyby tu byl tryskáč, klidně bych si dal i zápas na Spartě
PŘÍMO Z FINSKA | Dal dva góly, mohl dát hattrick, svižně bruslil oběma směry, byl znát v přesilovce. Výkon Filipa Chlapíka proti Švýcarům v Tampere snesl velmi přísné parametry. Kouč Radim Rulík si předvedenou produkci sparťanského kapitána pochvaloval, přesně takového hráče s číslem 14 chce v hokejové reprezentaci vidět mnohem častěji. „Taková slova samozřejmě potěší,“ reagoval Chlapík po možná nejlepším představení v národním týmu.
Po výhře 4:0 a prvním triumfu na Finských hrách budete mít po ruce asi pozitivní hodnocení, že?
„Určitě, z naší strany nejlepší zápas turnaje. Předváděná hra byla taková, jakou jsme ji chtěli mít. Udělali jsme si náskok 4:0 a cíl pak byl, abychom hlavně hráli dobře do defenzivy a pomohli Kořkovi (Kořenářovi) udržet nulu. Plán byl takový – nedostat hlavně gól a každý další vstřelený byl jen bonus.“
Vaše dva úvodní góly celou tu pohodovou jízdu za výhrou rozjely, byť gól Jáchyma Kondelíka z druhé minuty měl či mohl platit.
„Za mě regulérní gól. A jo, když se dostanete do vedení, hraje se vám líp a líp se cítíte. Víme, jaké byly oba předchozí zápasy. Bylo důležité dobře odstartovat a v dalším průběhu jsme to taky zvládli dobře. Za mě skvělá práce od celého týmu. Každý hráč sem jede s tím ukázat ze sebe to nejlepší. A pokud poté přijde další pozvánka, ukáže to na to, že jste asi udělal něco dobře. Každý do toho dal maximum a uvidíme, jak se trenéři rozhodnou dál.“
Byl to od vás nejlepší výkon v reprezentaci?
„Těžko říci. Spíš jsem rád, že jsme vyhráli a že jsem tomu dokázal nějak pomoci. Ale fakt těžko říci, já se snažím dělat práci, kterou ode mě trenéři chtějí. Pokud se k tomu přidají góly, je to třešnička na dortu.“
Trenéru Radimu Rulíkovi se moc líbil váš výkon, říkal, že přesně takhle si to od vás představuje. Může to být svým způsobem začátek vaší cesty na některou z velkých akcí? Protože každý rok jste v nominačním okruhu až do konce.
„Vždycky to potěší. Ale jak jsem řekl, já sem vždycky jedu s tím dělat to, co po mně chtějí trenéři. Ať už to obsahuje body, nebo jinou práci, malé věci, které třeba divák tolik nevidí naživo. Ale poslouchá se to hezky, nebudu lhát. Body jsou vždycky hezké, hráči to vždy pomůže do hry. Sám jsem se cítil líp.“
Máte v hlavě někde vzadu třeba olympiádu?
„Asi úplně ne. Chci hlavně hrát dobře, pomáhat týmu a nároďáku. Kdyby se to třeba náhodou povedlo, bylo by to úžasné. Ale jdu den po dni jako v normálním životě.“
Máme neděli odpoledne a za chvíli se začne hrát extraliga mezi vaší Spartou a Libercem. Kdy jste přestali řešit, že u toho nebudete?
„Věděli jsme o tom dlouho dopředu, že v neděli bude ligový zápas. S klukama z Liberce jsme se o tom bavili, oběma týmům chybí gólmani a důležití hráči, vlastně oba kapitáni. V tomhle směru je to vyrovnané.“
Kdyby tu pro vás v Tampere byl připravený tryskáč do Prahy, zvládl byste po tak dobrém výkonu i extraligu?
(usmívá se) „Klidně bych si ho dal. Je to nepříjemné, že chybíte na klubové scéně, ale takhle to bylo dohodnuté předem.“