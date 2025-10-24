Předplatné

ONLINE: Třinec upevnil první místo. Jágr proti Olomouci, Vary - Sparta 1:2

Radost hokejistů Třince
Radost hokejistů TřinceZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Šarvátka v duelu Karlových Varů se Spartou
Strkanice před hradeckou brankou
Transparent se v průběhu utkání měnil
Transparent se v průběhu utkání měnil
Zraněný Aleš Čech z Mladé Boleslavi
sport, hokej, mladá boleslav, třinec, vojtěch mokry
Brankář Vojtěch Mokry v akci
22
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejový víkend otevírá šest zápasů 17. kola Tipsport extraligy. Třinec navýšil vedení v čele tabulky proti Mladé Boleslavi, kterou porazil 2:0. Sparta nastupuje do svého třetího duelu během týdne v Karlových Varech. Poslední Litvínov hostí Liberec. Hradec Králové se představuje v Plzni. Mistrovská Kometa čelí Vítkovicím. Kladno startuje proti Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Třinec - Mladá Boleslav 2:1

Oceláři vyhráli pošesté za sebou a upevnili si první místo v tabulce. Extraligu vedou o devět bodů, přiblížit se jim může Kometa. Třinecký Martin Růžička dosáhl na metu 800 bodů v extralize.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
21Detail
LIVE 3. třetina
13Tipsport130171,02Detail
LIVE 3. třetina
23Tipsport143,91,37Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,071040Detail
LIVE přestávka
32Tipsport1,34,614Detail
LIVE 2. třetina
12Tipsport8,541,45Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec161121251:3238
2Pardubice17821651:4029
3Brno16902543:4229
4Plzeň15812433:2528
5Olomouc16901640:4028
6Č. Budějovice17900850:4227
7Vítkovice16632550:4326
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10Sparta17620948:4622
11K. Vary16701835:3922
12M. Boleslav175111032:4318
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů