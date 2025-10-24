Předplatné

Priske o zápase hraném nadvakrát: Ve čtvrtek to bylo vodní pólo. Pět útočníků? Chaos

Neproměněné šance a chaos v Rijece. Proč Sparta nezvládla netradiční dohrávku?
Kouč Sparty Brian Priske během utkání na Slovácku
Utkání v Rijece sledují fanoušci z různých pozic
Jan Kuchta trefil tyč
Kaan Kairinen nastoupil do druhého poločasu
Sparťané na celkem třetí předzápasové rozcvičce
Sparťanští fotbalisté si procházejí hřiště před páteční dohrávkou zápasu v Rijece
Jiří Fejgl
Konferenční liga
PŘÍMO Z RIJEKY | Věděl, že jeho tým bude mít málo času. Trpělivá hra může být v zápase hraném (takříkajíc) na jeden poločas méně účinná. Proto Brian Priske sáhl v Rijece, kde Sparta nakonec padla v duelu Konferenční ligy 0:1, k neobvyklému kroku. V závěru duelu hnalo Letenské na place hned pět útočníků.

Proč to nefungovalo?
„Je těžké popsat, proč to nevyšlo. Rijeka velmi dobře bránila, dalším důvodem může být chaos vzniklý, když nasadíte všechny ofenzivní hráče, co máte. Ale čekali jsme na jeden klíčový moment, potřebovali jsme do tlaku, věděli jsme, že nebude druhá půle, že máme málo času. Chtěli jsme být na jednu stranu trpěliví, na druhou stranu jsme se potřebovali dostat do tlaku.“

Opravdu vám tolik chyběl druhý poločas?
„Je těžké komentovat utkání, které se kvůli počasí rozložilo do dvou dnů. Bylo to velmi těžké pro oba týmy. Když hrajete už jen pětačtyřicet minut, je to vždycky složité. Nějaké šance, které jsme mohli využít, jsme měli, na druhou stranu přišel moment, kdy jsme měli lépe bránit. Na obou stranách jsme si mohli počínat lépe. První gól může být při takovém průběhu klíčový.“

V čem byly ty dva dny vlastně nejzvláštnější?
„Musím hlavně říct, že si hráči zaslouží respekt, dávám klobouk dolů za ty dva dny. Co se tady dělo ve čtvrtek, kdy byl zápas přerušený a potom ukončený… Všichni odvedli maximum v těch podmínkách. V zápase jsme si neporadili s našimi šancemi, navíc jsme zaváhali v defenzivě. Nebyli jsme dost dobří na obou stranách hřiště.“

Nevyhráli jste třikrát v řadě. Je mužstvo v horší náladě?
„V některých aspektech určitě, musíme k tomu přidat, že jsme ve dvou zápasech nevstřelili branku. Navíc je to další venkovní prohra. Musíme se soustředit na věci, které je potřeba dělat lépe. Ihned se pokusíme zase zvýšit kvalitu. Na druhou stranu vedeme ligu, jsme v Mol Cupu a pořád máme dobrou šanci kvalifikovat se v Konferenční lize do její vyřazovací část.“

Neměli jste potíže s přístupem?
„Kluci do toho chtěli dát a dávají sto procent. Když se podíváte na statistiky, je tam spousta běhů v rychlé i vysoké rychlosti, spousta náběhů, sprintových metrů. Problém byl, že jsme si stejně jako se Slováckem nevytvořili po inkasované brance dost šancí. Před tím jsme je měli, neproměnili jsme. Čtvrtek se nepočítá, nebyl to fotbal, ale vodní pólo. Za to se však nechci schovávat.“

Co s týmem nyní plánujete?
„Vím, že věci teď nejdou tak plynule a hezky, jak bychom chtěli. Potřebujeme mít to mentální nastavení, které jsme měli předtím, dokopat hráče k němu. Chtěl bych poprosit fanoušky, kteří tady byli neuvěřitelní, aby za klukama stáli.“

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Lech Poznań21015:33
15Sparta21014:23
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Rijeka21011:13
20Škendija21011:23
21AZ Alkmaar21011:43
22Lincoln21012:63
23KF Drita20202:22
24Häcken20202:22
25KuPS20201:12
26Omonia Nikósie20111:21
27Shelbourne20110:11
28Olomouc20111:31
29Universitatea Craiova20111:31
30Breidablik20110:31
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

 

