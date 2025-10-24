Předplatné

NHL ONLINE: Buffalo s Kulichem hostí Toronto, Palát s Devils proti San Jose

Po konci sezony Buffala chce vedení Sabres poslat Jiřího Kulicha na farmu do Rochesteru, aby byl v play off lídrem
Po konci sezony Buffala chce vedení Sabres poslat Jiřího Kulicha na farmu do Rochesteru, aby byl v play off lídremZdroj: x.com
NHL
Čtyři duely jsou v noci na programu zámořské NHL. Buffalo s českým útočníkem Jiřím Kulichem hostí Toronto. Ondřej Palát v dresu New Jersey se představí proti San Jose, Columbus vyzve Washington a Calgary hraje na ledě Winnipegu. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils7600128:1812
1Carolina7330129:1912
3Pittsburgh8600228:1912
4Montreal9330332:2712
5Washington7410221:1310
6Detroit8410324:2510
7Islanders7400327:248
8Rangers9302421:218
9Florida9400522:288
10Flyers7211319:187
11Toronto7211324:257
12Ottawa8211424:347
13Columbus6300319:166
14Buffalo7300419:206
15Boston9210629:336
16Tampa7102418:244
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado8503028:1913
    2Vegas7412030:2012
    3Utah8420228:2012
    4Winnipeg7500223:1610
    5Chicago8312225:2010
    6Seattle Kraken8222222:2310
    7Anaheim7311226:259
    8Edmonton8311324:259
    9Vancouver8310422:248
    10Kings8032322:278
    11Nashville8302319:258
    12Dallas7211322:267
    13Minnesota8211421:277
    14St. Louis7301320:277
    15San Jose7012422:344
    16Calgary8011613:293

