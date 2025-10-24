NHL ONLINE: Buffalo s Kulichem hostí Toronto, Palát s Devils proti San Jose
Čtyři duely jsou v noci na programu zámořské NHL. Buffalo s českým útočníkem Jiřím Kulichem hostí Toronto. Ondřej Palát v dresu New Jersey se představí proti San Jose, Columbus vyzve Washington a Calgary hraje na ledě Winnipegu. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|7
|6
|0
|0
|1
|28:18
|12
|1
Carolina
|7
|3
|3
|0
|1
|29:19
|12
|3
Pittsburgh
|8
|6
|0
|0
|2
|28:19
|12
|4
Montreal
|9
|3
|3
|0
|3
|32:27
|12
|5
Washington
|7
|4
|1
|0
|2
|21:13
|10
|6
Detroit
|8
|4
|1
|0
|3
|24:25
|10
|7
Islanders
|7
|4
|0
|0
|3
|27:24
|8
|8
Rangers
|9
|3
|0
|2
|4
|21:21
|8
|9
Florida
|9
|4
|0
|0
|5
|22:28
|8
|10
Flyers
|7
|2
|1
|1
|3
|19:18
|7
|11
Toronto
|7
|2
|1
|1
|3
|24:25
|7
|12
Ottawa
|8
|2
|1
|1
|4
|24:34
|7
|13
Columbus
|6
|3
|0
|0
|3
|19:16
|6
|14
Buffalo
|7
|3
|0
|0
|4
|19:20
|6
|15
Boston
|9
|2
|1
|0
|6
|29:33
|6
|16
Tampa
|7
|1
|0
|2
|4
|18:24
|4
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|8
|5
|0
|3
|0
|28:19
|13
|2
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|3
Utah
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|12
|4
Winnipeg
|7
|5
|0
|0
|2
|23:16
|10
|5
Chicago
|8
|3
|1
|2
|2
|25:20
|10
|6
Seattle Kraken
|8
|2
|2
|2
|2
|22:23
|10
|7
Anaheim
|7
|3
|1
|1
|2
|26:25
|9
|8
Edmonton
|8
|3
|1
|1
|3
|24:25
|9
|9
Vancouver
|8
|3
|1
|0
|4
|22:24
|8
|10
Kings
|8
|0
|3
|2
|3
|22:27
|8
|11
Nashville
|8
|3
|0
|2
|3
|19:25
|8
|12
Dallas
|7
|2
|1
|1
|3
|22:26
|7
|13
Minnesota
|8
|2
|1
|1
|4
|21:27
|7
|14
St. Louis
|7
|3
|0
|1
|3
|20:27
|7
|15
San Jose
|7
|0
|1
|2
|4
|22:34
|4
|16
Calgary
|8
|0
|1
|1
|6
|13:29
|3