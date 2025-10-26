Trenéři Král a Havíř dostali padáka v Boleslavi, ve hře je velké jméno
Nedělní porážka s Vítkovicemi se stala osudnou pro trenéry Bruslařů Richarda Krále a Davida Havíře. Středočeši se ocitají na třinácté pozici extraligové tabulky a vedení klubu se rozhodlo jednat. „Oběma trenérům patří poděkování za jejich práci a přístup k týmu. Přejeme jim hodně úspěchů v další kariéře. Bohužel situace je, jaká je, a my musíme reagovat,“ uvedl sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Tomáš Vlasák v klubovém prohlášení.
Druhý asistent hlavního kouče Martin Slánský by měl prozatím u A týmu setrvat. „Další kroky a obsazení pozic u A týmu klub uveřejní v nejbližších dnech,“ píše se na klubových stránkách.
Podle informací webu iSport je blízko dohoda s koučem