Vítkovice měnily s Energií. Nová šance pro rychlíka Bambulu, kdo míří opačným směrem?
Stojaté extraligové vody se znovu rozhoupaly. Zkraje reprezentační pauzy se Vítkovice dohodly na hráčské výměně s Karlovými Vary. Do Ostravy putuje pětadvacetiletý útočník Jan Šír, k Energii naopak míří skoro o rok mladší Jan Bambula. Agilní forvard končí v modrobílém dresu po roce a půl. „Po těžkém zranění z loňského závěru sezony se nedokázal vrátit na svou dřívější výkonnost a jeho role se v našem týmu proměnila,“ zdůvodňuje Václav Varaďa.
Do Vítkovic zamířil po sezoně 2023/24 z Olomouce, kde si vydobyl pozici „Pana Nepostradatelného“. I proto si tehdy mohl Jan Bambula vybírat z několika nabídek. Nakonec kývnul Vítkovicím, odkud to měl jen kousek do rodného Havířova.
Zatímco na Hané hrál zarputilý bojovník víc než šestnáct minut na utkání, ve Vítkovicích jeho ice time výrazně poklesl. V tomto ročníku v průměru nastupoval jen 12:38 minut, i tak si ale stihl připsat pět kanadských bodů.
„Janu Bambulovi po této sezoně končila smlouva, po těžkém zranění z loňského závěru sezony se nedokázal vrátit na svou dřívější výkonnost a jeho role se v našem týmu proměnila. Děkujeme mu za dosavadní působení v našem klubu a přejeme hodně štěstí v dalším pokračování kariéry,“ hlásí pro vítkovické webové stránky trenér a sportovní manažer Václav Varaďa.
Opačným směrem naopak putuje Jan Šír, který si v minulé sezoně připsal v karlovarském dresu patnáct kanadských bodů, jenže nyní na prvotní zápis do statistik stále čeká. Ostravanům se může hodit i držením hole, ze současného týmu hrají napravo jen obránce Vojtěch Port a útočníci Vojtěch Lednický, Chad Yetman, Petr Hauser a Matěj Přibyl.
„Jana Šíra velmi dobře znám z působení u reprezentace ČR do 20 let – je to hráč silný v osobních soubojích, výborný na vhazování, s pravým držením hole a tvrdou, přesnou střelou. Věřím, že do našeho týmu přinese zvýšení kvality bránění při hře v oslabení, důraz, urputnost, odhodlání, bojovnost a odolnost, tedy vlastnosti, které chceme mít v našem herním projevu stabilně přítomné,“ vyjmenovává Varaďa.
„Vše se seběhlo strašně rychle, agent mě informoval, že došlo k trejdu a vše se doladilo v sobotu večer,“ líčí Šír. „Volal mi pak pan Varaďa a byl jsem mile překvapen, že Vítkovice se mnou počítají na delší dobu a mají o mé služby zájem. Jsem za to moc vděčný a budu rád, když jejich důvěru budu moct splatit.“
K novému týmu se bývalý mládežnický reprezentant připojí během úterního odpoledne.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž