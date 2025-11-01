Největší zklamání mezi cizinci: Průšvih Batna, Kanaďan se záruční lhůtou i křídlo na nule
Celkem se letos v nejvyšší hokejové soutěži představilo už 118 cizinců. Někteří jsou ve svých týmech tahouni, jiní však zatím zůstavají daleko za očekáváním. Deník Sport a web iSport vybral šestku cizinců, od nichž si extraligové kluby i fanoušci slibovali mnohem víc.
Matej Tomek (28), Slovensko/Litvínov
9 zápasů, úspěšnost zákroků 88,5 %
Po odchodu Šimona Zajíčka do zámoří byla na místě očekávání, že čísla litvínovských maskovaných mužů poklesnou. Slovák Tomek měl nicméně ideální příležitost ukázat, zda si místo jedničky zaslouží. Nestalo se… Hned v úvodu ročníku držitele olympijského bronzu přechytal nováček Pavel Čajan. Mezi brankáři s aspoň sedmi duely vykazuje Tomek nejhorší čísla, průměrně v utkání obdrží 3,41 gólu. Obrana před ním má pochopitelně výrazné trhliny, ale konkurent Čajan i přesto zvládl v 11 zápasech vykázat o čtyři procenta vyšší úspěšnost zásahů.
T.J. Melancon (29), Kanada/Mountfield HK
19 zápasů, 6 bodů (2+4)
Nespokojenost s někdejším šampionem slovenské extraligy souvisí s jeho fungováním na předchozí adrese v Liberci. Mezi Tygry Melancon ukázal, že patří k velmi atraktivním ofenzivním obráncům, třikrát se vešel mezi dvanáctku nejúdernějších beků. Hradečtí tak sahali po prověřeném zboží. To ovšem dosud vykazuje vady, záruční lhůta vypršela. Kromě slabší produkce se u Kanaďana vyjímá hodnota minus 9 ve statistice plus/minus. Horší je v tomto ohledu jen litvínovský Marek Baránek. Nebýt McCormackova návratu do sestavy, postrádá Mountfield schopného přesilovkového dispečera.
Alex Lintuniemi(29), Finsko/Mladá Boleslav
16 zápasů, 2 body (1+1)
Bruslaři si zvykli, že finský zadák se specifickým stylem pohybu nasází v základní části kolem patnácti bodů. Byli mu tak schopní odpustit nedorazy v defenzivě, naivní ztráty, místy herní neukázněnost. Ani do kulturistiky by se Lintuniemi hlásit nemohl, patří k zavalitějším typům. Letos směrem vpřed téměř neprodukuje, a to ani v početní převaze, v níž na něj Středočeši sází jako na dvojku za reprezentační stálicí Filipem Pyrochtou. Za 43 minut v přesilovce zosnoval Lintuniemi jedinou asistenci. Někdejší bek Komety musí vyskočit, jinak se na další smlouvě s BK nedomluví.
Miks Indrašis (35), Lotyšsko/Mladá Boleslav
11 zápasů, 0 bodů
Do extraligy dorazil až po devátém kole a na doporučení krajana Marise Bičevskise, který české lize zasvětil šest let. I když Indrašis hlásil maximální připravenost po fyzické i mentální stránce, jeho angažmá se zatím míjí účinkem. Na ledě je vidět málo, prozatímní kouč Petr Haken naposledy ve Varech (4:3p) majitele bronzu z mistrovství světa nasadil jen na necelých 12 minut. Zkušený křídelník měl v minulé sezoně v elitní švédské soutěži 29 bodů (6+23) ve 48 utkáních za Brynäs, ale při dlouhé pouti v play off paběrkoval. Pokles formy u něj graduje v zelenobílém dresu.
Oskars Batna (30), Lotyšsko/Mountfield HK
18 zápasů, 2 body (2+0)
Na masivní „skříň“ lotyšské výroby o rozměrech 195 centimetrů a 108 kilogramů sedá prach. Svůj prospěšný obsah hradeckým fanouškům nenabízí. Od konce ledna stihl rodák z Rigy všehovšudy tři body v 31 ligových duelech. Šílený průšvih! I když Batna nikdy nepatřil vyloženě k ofenzivním hurikánům, ještě v sezoně 2023/24 v Jukuritu s bratry Kovařčíkovými bral 38 bodů (20+18) v 59 utkáních. Po životním roce ho angažoval Hradec, ale i vinou zranění z letošního čtvrtfinále upadl Batna v nemilost. Jeho pobyt ve čtvrté formaci je standardem, klidně by místo něj mohl hrát český útočník.
Markus Hännikäinen (32), Finsko/Litvínov
17 zápasů, 3 body (2+1)
Vlastník bezmála stovky startů v NHL si napříč všemi kariérními štacemi držel průměr maximálně půl bodu na zápas. Jenže jeho litvínovská šichta je mnohem střídmější. Verva přiváděla Fina po dvouletém skautingu jako bojovníka, který svým přístupem dokáže mužstvo nakopnout. Dva hity v 16 duelech a pouhých šest bloků jdou hodně proti vyřčeným očekáváním. Se Seveřanem na hřišti navíc Cheza často inkasuje, takže Hännikäinenův Radegast index je na nule. Přitom si nemohl stěžovat na málo prostoru. Do zranění z nedávného utkání s Libercem hrával i přes dvacet minut.
Kompletní sestava největších zklamání mezi cizinci v extralize
Brankář: Matej Tomek (Litvínov)
Obránci: T.J. Melancon (Mountfield HK), Alex Lintuniemi (Ml. Boleslav)
Útočníci: Miks Indrašis (Ml. Boleslav), Oskars Batna (Mountfield HK), Markus Hännikäinen (Litvínov)
Další adepti: Quinn Schmiemann (Litvínov), František Gajdoš (Litvínov), Niko Seppälä (Sparta), Miloš Roman (Třinec), Connor Bunnaman (Mountfield HK), Jordann Perret (Mountfield HK)