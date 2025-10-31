All Star tým cizinců v extralize: vládne dánský uragán, ofenzivní obránci i Robinsův drajv
Zase mají výraznou roli. Do extraligy v letošní sezoně zasáhla už víc než stovka zahraničních hráčů a v nejlepší desítce bodování se usadili rovnou čtyři z nich. Produktivitě vévodí Nick Olesen a Anthony Nellis. Daří se i dalším. Jak by podle deníku Sport a webu iSport vypadal All Star tým složený jen z cizinců?
Stanislav Škorvánek (29), Slovensko/Mountfield HK
16 zápasů, úspěšnost zákroků 91,71 %
Ze zahraničních gólmanů zasáhla do extraligy pouhá čtveřice, nejlepší čísla má Stanislav Škorvánek. V úvodu sezony se sklouzl s mizérií marodkou oslabeného Mountfieldu a nezářil. Od osmého kola? Jiný příběh. Slovák vychytal čisté konto ve třech ze čtyř zápasů a pomohl nastartovat hradecký vzestup. Po pouhých 13 odchytaných duelech si vyrovnal loňské maximum v počtu vychytaných nul. Výstrahou byl zápas s Karlovými Vary, v němž inkasoval pětkrát z 16 střel a po necelé půlhodině střídal. Hodně těží i z kvalitní defenzivy Hradce, často na něj jde méně než dvacet střel.
Graeme McCormack (34), Kanada/Mountfield HK
12 zápasů, 8 bodů (2+6)
Na startu ročníku byl jednou z mnoha položek na rozsáhlé hradecké marodce. Greame McCormack přišel o prvních sedm duelů, do akce naskočil až v osmém kole. A Mountfield začal vyhrávat. McCormack dobře zapadl do obranného páru vedle krajana Michaela Vukojevice, díky defenzivnějšímu parťákovi má volnější ruce směrem dopředu. Skvělou prací na přesilovce se po 12 odehraných zápasech vyšvihl na osm bodů. Nejvýraznější příspěvek měl zkušený Kanaďan proti Karlovým Varům, kdy asistencí na všechny čtyři branky řídil stíhací jízdu. K jejímu dotažení chyběla jediná přesná trefa.
Samuel Kňažko (23), Slovensko/Vítkovice
19 zápasů, 9 bodů (2+7)
Přicházel s velkým očekáváním. Samuel Kňažko strávil poslední tři sezony za oceánem, na dva zápasy dostal ochutnat i slavnou NHL. Po letech na farmě se ale rozhodl pro změnu a Vítkovicím se zatím vyplácí. V dresu Ridery je jednoznačně nejvytěžovanějším bekem, v průměrném času na ledě má před sebou v rámci celé ligy už jen čtyři další hráče. Za prostor se talentovaný Slovák zatím odměnil dvěma góly a sedmi asistencemi, produktivní je hlavně v početních výhodách. Nejvýraznější příspěvek zapsal Kňažko proti Karlovým Varům, kdy skóroval i nahrával na další gól.
Nick Olesen (29), Dánsko/Č. Budějovice
19 zápasů, 23 bodů (8+15)
Vydařené mistrovství světa, na němž s Dánskem senzačně vyřadil favorizovanou Kanadu, mu dodalo sebevědomí. Nick Olesen vletěl do nové sezony extraligy jako uragán, po 13 kolech se zastavil na 22 kanadských bodech. Od té doby přišel lehčí útlum a jediná asistence v šesti duelech. Přesto je útočník Motoru dál nejproduktivnějším hráčem soutěže. Zkraje sezony zažil tři tříbodové večery po sobě, skvěle mu seděla souhra s Róbertem Lantošim a Brantem Harrisem. Od návratu Kanaďana po zranění už to lehce drhne a nedaří se ani celému Motoru. Je právě na Olesenovi, aby mužstvo zase zvedl.
Anthony Nellis (31), Kanada/Vítkovice
19 zápasů, 20 bodů (8+12)
Po první extraligové sezoně, v níž posbíral 43 bodů (23+20), si fanoušci kladli otázku, jestli nešlo jen o ojedinělý ústřel. Anthony Nellis ale zatím všem dokazuje, že klidně může být ještě produktivnější. Ročník odstartoval s více než bodem na zápas, sedělo mu spojení s Patrikem Zdráhalem a Jindřichem Abdulem i loňská souhra s krajanem Chadem Yetmanem. Nejvydařenější večer prožil jednatřicetiletý útočník hned v prvním kole, kdy bral v Karlových Varech pět bodů. Pro Vítkovice je zásadní, že zvládá bodovat pravidelně, navíc se mu daří v přesilových hrách.
Tristen Robins (23), Kanada/Kladno
17 zápasů, 14 bodů (6+8)
Naskočil do rozjeté sezony a výrazně pomohl Kladnu nastartovat bodovou sklizeň. Tristen Robins začal u Rytířů rychle dávat góly a výrazně zlepšil mizernou produktivitu týmu z úvodu ročníku. Právě kolem něj se postupně vystavěla elitní cizinecká lajna s krajanem Danielem Audettem a Nikem Ojamäkim. Fin zatím sbírá hlavně asistence, zkušenější Kanaďan dává góly a Robins přispívá od každého trochou. Kladno těží z jeho drajvu do branky i drobných herních detailů, z nichž už padlo několik gólů. Na rozdíl od většiny kolegů z kabiny se třiadvacetiletý útočník dál drží v kladných hodnotách v hodnocení plus/minus.
Kompletní All Star tým cizinců v extralize
Brankář: Stanislav Škorvánek (Mountfield HK)
Obránci: Graeme McCormack (Mountfield HK), Samuel Kňažko (Vítkovice)
Útočníci: Nick Olesen (Č. Budějovice), Anthony Nellis (Vítkovice), Tristen Robins (Kladno)
Další adepti: Oscar Dansk (Kladno), Miguel Tourigny (Pardubice), Trevor Cosgrove (Olomouc), Libor Hudáček (Třinec), Róbert Lantoši (Č. Budějovice), Filip Sandberg (Liberec)