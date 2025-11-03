Za progresem Košťálka vězí Rulíkův parťák. První trenér, co to se mnou řešil, líčí obránce
Má se za to, že do národního týmu nejdete trénovat, nýbrž v krátkém časovém úseku prodat to, co umíte a máte v sobě. Existují výjimky. Například Jan Košťálek v tandemu s Markem Židlickým. V osobě bývalého skvělého obránce NHL hledejte výrazný progres pardubického zadáka, jenž ve svých třiceti letech rozjel extraligu na 18 gólů a 46 bodů. Což už je výčet renomovaného útočníka. Jak k tomu dospěl?
Je to obehraná písnička, ovšem v celém tom příběhu ji nelze vypustit. Před rokem na jaře se Jan Košťálek pakoval z Pardubic coby nepotřebný artikl a jedna z reakcí na nedoručení zlaté medaile. Dynamo se dohodlo na jeho přesunu do Vítkovic. Zaznívaly věty, že se s ním na východě Čech dál nepočítá. Teď? V extralize nenajdete produktivnějšího beka. Má přitom znovu na sobě pardubický dres.
Klíč hledejte v pozvánkách do národního týmu v předchozí sezoně a především v angažovanosti Marka Židlického, jenž má ve štábu reprezentace na starosti defenzivní složku. Mistr světa z Vídně 2005 se profesně pustil do něčeho, do čeho se nikdo předtím pouštět nechtěl. Anebo možná chtěl, jenže potřebný výsledek to nepřineslo.
Židlický si umanul, že z Košťálka vytříská všechno, co v něm vidí. A možná i to, co zatím bylo skryto. O pražském rodákovi se v branži dlouhodobě ví, že patří mezi nejšikovnější ofenzivní beky v zemi, ovšem s jistými mezerami či nedorazy při klasické defenzivní práci. Což hráči kazilo celkové vysvědčení.
Někdejšího obránce Nashvillu, Minnesoty či New Jersey lákalo Košťálka zlepšit. Nehledě na věk. Docela zamrazí, když vám Jan Košťálek poví: „Židla byl první trenér, který se mnou začal mluvit o všech možných záležitostech a řešit je. Jsem za to fakt rád, protože tyhle věci fungují,“ pochvaluje si nyní osmý nejproduktivnější hráč elitní české soutěže s 18 body (7+11) ve dvaceti partiích.
Bodování obránců extraligy
- 1. Jan Košťálek (Pardubice): 20 zápasů - 18 bodů (7+11)
- 2. Tomáš Cibulka (Č. Budějovice): 21 - 15 (5+10)
- 3. Libor Zábranský (Kometa): 21 - 12 (5+7)
- 4. Miguel Tourigny (Pardubice): 21 - 11 (3+8)
- 5. Phil Pietroniro (Kladno): 20 - 11 (2+9)
Stejně jako měl Židlický čuch a skvělé oko na to, kdy přesně a jak podpořit útočnou akci svého týmu, dokáže zrentgenovat, co ten který hráč potřebuje, aby se zlepšil. V tom jistě není sám, mnohem těžší disciplínou ovšem je hráčovy návyky předělat k lepšímu. Zvlášť u tak zkušeného borce. Což obnáší hráče nejprve přesvědčit o správnosti svých úmyslů, neméně klíčové je pak přenesení teorie do praxe. Opakování a udržení přeonačeného způsobu hry. „Poslední dva roky, co je Židla v nároďáku, snaží se se mnou hodně pracovat,“ přibližuje Košťálek.
Vidíte na něm, jak si toho cení. Rulíkův oceňovaný kolega vsadil na úpravu vyloženě defenzivních manévrů. „Převážně ve hře pět na pět, hlavně v obranné třetině. Na tom jsme nejvíc zapracovali. Židla mi vždycky říká, že věci směrem dopředu pak přijdou samy,“ popisuje.
Co je důležité – 48letý Marek Židlický se udržuje na takové úrovni, že všechny zlepšováky je schopen hráčům názorně a přesně předvést. Na ledě, nejen u videa.
Košťálek si naučené opravy či předělávky bere k srdci a vytrvale je opakuje na klubové scéně. „Od začátku téhle sezony se na tom snažím pracovat a zatím to přináší ovoce,“ těší jej. „S Židlou je to skvělé. Když to řeknu blbě, tohle jsem předtím nezažil.“
Průměrný čas obránců za zápas
- 1. Phil Pietroniro (Kladno): 23:27
- 2. Martin Jandus (Kladno): 23:05
- 3. Libor Zábranský (Kometa): 22:53
- 4. Radim Šimek (Liberec): 22:24
- 5. Samuel Kňažko (Vítkovice): 22:21
- …
- 44. Jan Košťálek (Pardubice): 18:15
Přesně tohle hráči v reprezentaci potřebují. Mít k ruce někoho, kdo přesně ví. A do detailu. Do nejmenšího. „Přesně tak,“ přikyvuje produktivní bek. „Od Židly se mi to skvěle bere, protože byl obráncem, který zvládal hru podpořit směrem dopředu. Uměl nahrát a výborně vystřelit. Na repre s námi usilovně pracuje, což je zkrátka rozdíl oproti jinde,“ porovnává.
A tak se stalo, že Jan Košťálek otevřeně bojuje o nominaci na únorové olympijské hry v Miláně. Nachází se v nominaci na Finské hokejové hry, které startují ve čtvrtek ve švédském Angelholmu s následným přesunem na víkend do Tampere.
Výchozí pozici nemá snadnou, neboť na pravé straně je výrazně vyšší konkurence než na levé. Trenéři se netají tím, že k sobě do páru volí vždy praváka s levákem. Napravo máte Filipa Hronka, Jana Ruttu, Davida Jiříčka, Davida Špačka, čistě teoreticky je Košťálek pátou volbou. Nicméně tohle všechno jsou jen papírové předpoklady, víc ne.
Na nic z toho se nesmí Košťálek ohlížet, k ničemu by mu to nebylo. A víte, jak to v reálu chodí. Čím méně se k něčemu upínáte, tím blíž k dané metě máte. A přesně tenhle způsob přemýšlení si 185 centimetrů vysoký zadák nastavil. „Motivace jet na olympiádu je velká, ale je to daleko. Nechávám to být, buď to přijde, nebo ne. Na nároďák teď jedu s čistou hlavou odehrát tři zápasy a olympiádu vůbec neřeším,“ zachovává si potřebný odstup.
Bodování v přesilovce a průměrný čas na PP/zápas
- 1. Jan Košťálek (o, Pardubice): 13 (6+7) / 3:48
- 2. Nick Olesen (ú, Č. Budějovice): 10 (3+7) / 3:29
- 3. Šimon Stránský (ú, Kometa): 9 (3+6) / 3:26
- 4. Roman Červenka (ú, Pardubice): 9 (2+7) / 4:03
- 5. Lukáš Sedlák (ú, Pardubice): 9 (1+8) / 3:27
S Radiem Rulíkem i Markem Židlickým si mezi sebou vyříkali i choulostivou situaci před květnovým šampionátem v Dánsku a Švédsku. Trenéři chtěli vzít s sebou Košťálka jako pojistku pro případ zranění některého z beků ze soupisky. Přistála nabídka být s týmem a zároveň trochu mimo něj. Taxi squad, jak tomu říkají v zámoří.
Šlo o pozici, kterou loni v Praze před finále se Švýcary proměnil ve zlatý jackpot Jan Ščotka. Jan Košťálek poděkoval, odmítl. „Se Židlou i s Radimem jsme si k loňsku něco řekli, hodili jsme to za hlavu a je to mezi námi úplně v pohodě. Šlo tehdy o těžké rozhodování, rodinu jsem nechal v Pardubicích a celou sezonu strávil sám v Ostravě. Rodina pro mě byla hlavním faktorem v rozhodování, zda tu nabídku vzít, nebo ne,“ vrací se o půl roku zpět.
Nyní doufá, že sezonu v národním týmu rozjede podobně, jako vstoupil do extraligy, kdy v prvním kole proti Hradci skóroval z první rány. „Hned jsem se trefil, což pro mě bylo velké plus, spadlo to ze mě okamžitě na začátku,“ ulevilo se mu, že na první přesné zacílení nemusel dlouho čekat.
I díky tomu nastartoval svou herní rutinu, kterou povýšil na velmi vysokou úroveň. „Snažím se jen střílet, využívat šance, které mám. Funguje to a jsem za to rád,“ usmívá se.
Dynamo z jeho sebedůvěry hodně těží. Jakmile se v přesilovce trefí z dálky do černého, dost často z toho jsou body. Což platí všeobecně pro početní převahu Dynama, v níž je v extralize nejúdernější. „Přijde mi, že ve všech zápasech, v nichž jsme si pomohli přesilovkami, skončily vítězně,“ rekapituluje si zběžně pardubické výsledky a podíl využitých přesilovek na nich. „V tom musí být naše síla, využívat je. Třeba před pátečním zápasem s Kladnem jsme přesilovky dvakrát nevyužili a prohráli jsme. Mám za to, že speciální týmy musí rozhodovat zápasy,“ nepochybuje o jejich důležitosti.
Góly v přesilovce a úspěšnost střelby
- 1. Jan Košťálek (o, Pardubice): 6 / 9,2 %
- 2. Jakub Flek (ú, Kometa): 5 / 8,3 %
- 3. Devin Shore (ú, Sparta): 4 / 11,1 %
- 4. David Cienciala (ú, Třinec): 4 / 13,8 %
- -. Markus Nenonen (ú, Mountfield): 4 / 6,8 %
- 6. Marek Kalus (ú, Vítkovice): 4 / 11,1 %
- 7. Daniel Audette (ú, Kladno): 4 / 6,1 %
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž