Sedlákovo gesto fair play, tleskali i domácí: Do krve se budu hádat o každý faul, který je
Jak u něj bývá zvykem, znovu šel do všeho naplno. Lukáš Sedlák byl cítit, navíc se i umně dostal pod kůži. Kromě asistence u rozhodujícího gólu Libora Hájka předvedl v závěru první třetiny ukázkové gesto fair play, když odvolal faul Jakuba Galvase. Tleskali mu také domácí fanoušci. Zaslouženě. „Já se budu hádat do krve o každý faul, který je, ale tady mi přišlo, že led byl hrozný a nějak mě to vyhodilo. On se mě sotva dotkl,“ líčil Sedlák po pardubické výhře 4:2.
Hned vám bylo jasné, že to takhle řeknete rozhodčímu, byť jste zrovna hráli oslabení?
„Jo, hned mi to bylo jasné. Asi bylo vidět, že jsem se hned otáčel s tím, že to faul nebyl. Jak jsem už řekl, do krve se budu hádat o každý faul, který je, ale tenhle zrovna nebyl.“
Ve třetí třetině se už po Kochově zákroku na vás vylučovalo. Bylo to jako narazit do zdi?
„Ani ne. Věděl jsem, že to odehraje, a že mě bude chtít trefit. Na to jsem připravený byl, ale nebyl jsem už připravený na to, že mi zvedne ruce do hlavy.“
Celkově bylo utkání s Třincem trošku ostřejší. Promítly se do toho i semifinálové a finálové série z minulých sezon?
„Nemyslím si to. Naopak bych řekl, že většinou to bývá ještě daleko ostřejší. Nepřišlo mi, že by to teď bylo až moc. Samozřejmě nějaké potyčky tam byly, ty k tomu patří, ale nebylo to nějaké extrémní. Myslím si, že zápas byl trošku klidnější.“
Jak moc je takové vítězství před reprezentační pauzou důležité?
„Před pauzou je vždycky dobré zápas zvládnout. Celkově to bylo těžké utkání, vyrovnané, obrátili jsme ho na naši stranu až na konci, což je o to cennější. Třinec teď hraje výborný hokej, takže pro nás je takhle zvládnutý zápas důležitý.“
Vy ale odpočívat nebudete, protože vás čeká Karjala Cup. Začíná už se vším všudy boj o olympiádu v Itálii?
„Ten začal od prvního extraligového utkání. Jestli se vám povedou dva nebo tři zápasy na nějakém mezinárodním turnaji? Tam je to taky někdy o štěstí. A také o tom, jak vám to sedne, nebo nesedne. Myslím si, že všechny hráče, kteří nějakou šanci mají, trenéři znají moc dobře. Pak záleží jenom na tom, jestli se jim hodíte do systému, jestli zapadáte do nějaké lajny, jestli máte týmu co dát a jestli máte momentální formu. Furt je začátek listopadu a v lednu nebo únoru může být všechno jinak. Já se soustředím na to, abych hrál každý zápas dobře. Jestli se nominace podaří, nebo nepodaří? To už je otázka budoucích měsíců.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž