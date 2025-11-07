Předplatné

Hokejové Pardubice po šesti letech ve ztrátě skončily v plusu. Zisk přes 10 milionů

Tipsport extraliga
Společnost Hockey Club Dynamo Pardubice dosáhla v období od 1. května 2024 do 30. dubna 2025 zisku po zdanění více než deset milionů korun. V předchozích šesti letech skončila vždy se ztrátou, která se většinou pohybovala v několika desítkách milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 18 procent na 327 milionů korun, uvedla společnost ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Provozní výsledek hospodaření se ve srovnání s předchozím obdobím zvýšil z minus 17 milion na plus 13 milionů korun. Finanční hospodářský výsledek byl minus 2,8 milionu korun, podobně jako rok předtím. Vedení společnosti ekonomické výsledky blíže nekomentovalo. Dotace a dary v předchozím období činily téměř 30 milionů korun, rok předtím skoro 28 milionů korun. Kumulovaná ztráta společnosti dosáhla k 30. dubnu 2025 zhruba 96 milionů korun, vlastní kapitál činil minus 59 milionů korun.

V hokejovém klubu vlastnila od roku 2020 většinu 52 procent akcií firma HokejPce 2020, jejímiž vlastníky jsou Petr Dědek a ze čtvrtiny Ondřej Heřman. Městu Pardubice patřilo 46 procent, zbytek menšinovým akcionářům Dušanu Salfickému a Petru Čáslavovi a spolku HC Pardubice.

Většinový vlastník společnosti, firma HokejPce 2020 miliardáře Petra Dědka, požadovala již minulý rok po Pardubicích uhrazení ztráty rovným dílem. Zastupitelé Pardubic letos v červnu schválili akcionářskou dohodu s HC Dynamo. Městu klesne podíl v klubu z 45,87 procenta na 13 procent a nebude hradit kumulovanou ztrátu bezmála 100 milionů korun. Město se také zbavilo povinnosti investovat do arény a zavázalo se, že bude nadále podporovat mládežnický hokej a nově i B tým.

V ročníku 2024/2025 A-tým Dynama dvakrát měnil hlavního trenéra. V play off extraligy došel do finále, v němž prohrál s Brnem. V Lize mistrů nepostoupil do vyřazovací fáze a ve Spenglerově poháru se musel spokojit s pátý místem. S bývalým trenérem Václavem Varaďou společnost vede soudní spor, který bude řešit mediátor. Varaďa požadoval po klubu odstupné 11,6 milionu korun za předčasné ukončení smlouvy a omluvu v médiích.

Dědek připravuje v lokalitě Nová Cihelna výstavbu multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) pro více než 22.000 lidí, což by z ní činilo největší hokejovou arénu na světě. Odhadované náklady stavby jsou 10,5 miliardy korun.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

