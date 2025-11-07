Hokejové Pardubice po šesti letech ve ztrátě skončily v plusu. Zisk přes 10 milionů
Společnost Hockey Club Dynamo Pardubice dosáhla v období od 1. května 2024 do 30. dubna 2025 zisku po zdanění více než deset milionů korun. V předchozích šesti letech skončila vždy se ztrátou, která se většinou pohybovala v několika desítkách milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 18 procent na 327 milionů korun, uvedla společnost ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.
Provozní výsledek hospodaření se ve srovnání s předchozím obdobím zvýšil z minus 17 milion na plus 13 milionů korun. Finanční hospodářský výsledek byl minus 2,8 milionu korun, podobně jako rok předtím. Vedení společnosti ekonomické výsledky blíže nekomentovalo. Dotace a dary v předchozím období činily téměř 30 milionů korun, rok předtím skoro 28 milionů korun. Kumulovaná ztráta společnosti dosáhla k 30. dubnu 2025 zhruba 96 milionů korun, vlastní kapitál činil minus 59 milionů korun.
V hokejovém klubu vlastnila od roku 2020 většinu 52 procent akcií firma HokejPce 2020, jejímiž vlastníky jsou Petr Dědek a ze čtvrtiny Ondřej Heřman. Městu Pardubice patřilo 46 procent, zbytek menšinovým akcionářům Dušanu Salfickému a Petru Čáslavovi a spolku HC Pardubice.
Většinový vlastník společnosti, firma HokejPce 2020 miliardáře Petra Dědka, požadovala již minulý rok po Pardubicích uhrazení ztráty rovným dílem. Zastupitelé Pardubic letos v červnu schválili akcionářskou dohodu s HC Dynamo. Městu klesne podíl v klubu z 45,87 procenta na 13 procent a nebude hradit kumulovanou ztrátu bezmála 100 milionů korun. Město se také zbavilo povinnosti investovat do arény a zavázalo se, že bude nadále podporovat mládežnický hokej a nově i B tým.
V ročníku 2024/2025 A-tým Dynama dvakrát měnil hlavního trenéra. V play off extraligy došel do finále, v němž prohrál s Brnem. V Lize mistrů nepostoupil do vyřazovací fáze a ve Spenglerově poháru se musel spokojit s pátý místem. S bývalým trenérem Václavem Varaďou společnost vede soudní spor, který bude řešit mediátor. Varaďa požadoval po klubu odstupné 11,6 milionu korun za předčasné ukončení smlouvy a omluvu v médiích.
Dědek připravuje v lokalitě Nová Cihelna výstavbu multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) pro více než 22.000 lidí, což by z ní činilo největší hokejovou arénu na světě. Odhadované náklady stavby jsou 10,5 miliardy korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž