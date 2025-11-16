ONLINE: Litvínov zaskočil Pardubice, trefil se Pištěk. Mistr vyzve lídra tabulky
Základní část Tipsport extraligy se blíží ke své polovině. Její 23. kolo nabídne souboj dvou posledních mistrů. Kometa Brno zavítá na led vedoucího Třince. Pardubice hrají s posledním Litvínovem. Sparta ve své dlouhé sérii venkovních zápasů vyzve Plzeň. Mladá Boleslav hostí v derby Liberec, Karlovy Vary přivítají Kladno. Dnešní program startuje už v 15.30, ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž