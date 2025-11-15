Červenka je spokojený v Pardubicích, ale syna moc často nevidí. Není to optimální, říká
S bývalou českou Miss World 2010 Veronikou Machovou má Roman Červenka syna Denise, v prosinci těsně před vánočními svátky mu bude třináct let. Potíž je v tom, že kapitán hokejové reprezentace svého potomka moc často nevidí.
Slavný pár se letos rozešel a každý bydlí jinde, Denis tráví čas se svou mamkou převážně v Rakousku. „V rámci možností se vídáme. Není to jednoduché ani optimální, ale když se dostane do Čech, tak ten čas trávíme,“ říká Červenka.
Po hokejové stránce zažívá již brzy čtyřicetiletý útočník spokojené období. V Pardubicích nedávno prodloužil smluvu o dva roky. „Všechno funguje dobře. Zásadní je, že máme k dispozici přesně ten tým, který má šanci vyhrát i vyhrávat. To finále je pak na nás hráčích, jak se toho na ledě zhostíme. Podmínky ke splnění cíle tu jsou, naší povinností je postupně se zlepšovat, a nejlepší hokej hrát v době, kdy to bude nejvíc potřeba.“ popsal ve velkém rozhovoru pro deník Sport.