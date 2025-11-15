Předplatné

Červenka je spokojený v Pardubicích, ale syna moc často nevidí. Není to optimální, říká

Roman Červenka přidává další body v dresu Pardubic
Roman Červenka přidává další body v dresu PardubicZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jaromír Jágr na křtu své knihy s Romanem Červenkou
Roman Červenka s pohárem po triumfu na MS 2024
Jaromír Jágr sledoval zápas Kladno - Pardubice ve skyboxu společně s Romanem Červenkou
Roman Červenka se fotí s fanynkou
Roman Červenka
Roman Červenka na letišti
Radim Rulík a Roman Červenka na Sportovci roku
12
Fotogalerie
mir
Hokej
Začít diskusi (0)

S bývalou českou Miss World 2010 Veronikou Machovou má Roman Červenka syna Denise, v prosinci těsně před vánočními svátky mu bude třináct let. Potíž je v tom, že kapitán hokejové reprezentace svého potomka moc často nevidí.

Slavný pár se letos rozešel a každý bydlí jinde, Denis tráví čas se svou mamkou převážně v Rakousku. „V rámci možností se vídáme. Není to jednoduché ani optimální, ale když se dostane do Čech, tak ten čas trávíme,“ říká Červenka.

Po hokejové stránce zažívá již brzy čtyřicetiletý útočník spokojené období. V Pardubicích nedávno prodloužil smluvu o dva roky. „Všechno funguje dobře. Zásadní je, že máme k dispozici přesně ten tým, který má šanci vyhrát i vyhrávat. To finále je pak na nás hráčích, jak se toho na ledě zhostíme. Podmínky ke splnění cíle tu jsou, naší povinností je postupně se zlepšovat, a nejlepší hokej hrát v době, kdy to bude nejvíc potřeba.“ popsal ve velkém rozhovoru pro deník Sport.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů