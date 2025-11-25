Předplatné

ONLINE: Vary - Třinec. Extraliga nezvykle už v poledne! Sparta hraje v Pardubicích

Zimák ŽIVĚ: Šlégr musí skončit u repre, když přebere Litvínov. Sparta v čele, třinecký průšvih
Třinecký kouč Zdeněk Moták na střídačce během utkání
Sparťané Jakub Krejčík a Mark Pysyk oslavují gól
Karlovarský útočník David Šťastný se raduje z gólu svého týmu
Pardubická radost z první třetiny proti Karlovým Varům
Trenér Pavel Patera na střídačce Karlových Varů
Třinec ve Vítkovicích snížil, na body to ale nestačilo
Roman Červenka slaví branku do sítě Karlových Varů
Tipsport extraliga
Hokejová Tipsport extraliga nabízí další porci zápasů tentokrát už k obědu. Již od 12.00 nastupují Karlovy Vary proti Třinci v rámci duelu, který podobně jako před rokem věnují žákům a studentům. Zbytek 26. kola startuje o šest hodin později. Největším lákadlem je bezpochyby šlágr mezi Pardubicemi a Spartou. Poslední Litvínov se pokouší snížit ztrátu v Kladně. Hraje se také v Brně, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.864.262.1Detail
LIVE
--Tipsport1.954.363.14Detail
LIVE
--Tipsport2.094.253.02Detail
LIVE
--Tipsport1.874.453.31Detail
LIVE
--Tipsport1.64.74.48Detail
LIVE
--Tipsport1.784.43.67Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2713311084:6846
2Třinec241231872:6143
3Pardubice241222875:5542
4Mountfield241140967:5241
5Brno241213868:6341
6Vítkovice251132969:6641
7Plzeň241123860:4940
8Liberec251204962:6040
9Č. Budějovice2510321073:6838
10K. Vary2410121159:6734
11Olomouc2510121253:6834
12M. Boleslav259221252:5933
13Kladno257241261:8029
14Litvínov254211844:8317
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

