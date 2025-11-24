Chlapík o Spartě: Teď se cítíme dobře jako tým. Jsem rád, že Forman má pořád reputaci
Skóre zápasu otevřel a posléze také upravil do konečné podoby. Sparťanský lídr Filip Chlapík nejprve nachytal Oscara Danska střelou na lapačku, v závěru jeho druhý zásah muselo potvrdit video. „Šlo mu to do zadního betonu, takže hned jsem tak na devadesát procent věděl, že to tam bylo. Sjelo to, trošku štěstíčka, ale to k tomu patří,“ usmíval se kapitán Pražanů po důležité výhře 7:3 nad Kladnem, která posunula Spartu do čela extraligy.
Začátek sezony se vám nevydařil podle představ, došlo k výměně trenérů a teď jste první v tabulce. Je to velké zadostiučinění?
„Těžko říct. Pořád je to základní část, víme, jak to funguje. Pro nás je hlavně důležité, že se to změnilo. Přišly nové tváře, trošku jsme ožili. Pár týdnů to trvalo, ale teď je to v místě, kde chceme být. Pořád je na čem pracovat, ale teď se cítíme dobře jako tým.“
Už za sebou máte řadu zápasů pod novým realizačním týmem. Dokážete říct, co přinesl trenér Jaroslav Nedvěd s kolegy?
„Ze začátku bylo trošku jiné mentální nastavení. Bylo to pozitivní už předtím, ale přinesli pozitivní energii. Systém zůstal stejný, ale byla pozitivnější energie, víc plácání po zádech. Později přišly taktické věci. Máme dost kvalitní tým na to, že musíme zvládnout sami odehrát zápasy. Začátek se nám nepovedl, teď se to doladilo i v repre pauze a víc si to sedá.“
V Kladně jste vyhráli už třetí venkovní zápas v řadě. I to ukazuje vaši sílu.
„Samozřejmě je to skvělé. Ale nesmíme usnout na vavřínech, musíme pořád pokračovat dál. Venkovní zápasy jsou strašně těžké, víme, jak proti nám týmy přistupují. Čím víc bodů budeme sbírat, tím líp.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Byly základem úspěchu s Rytíři tři góly v první třetině?
„Stoprocentně. Věděli jsme, že potřebují body, budou na nás chtít vletět. Chtěli jsme to udělat trošku taky a povedlo se nám to. Zaplaťpánbůh, že nám to tam padlo. Pak se hraje o to snáz. Z naší strany to byl celý zápas dobrý výkon.“
Kaňkou je pro vás určitě zranění Jakuba Kováře. Ublížil si při střetu se soupeřem?
„To je otázka na něj. Odešel hned potom, dostal nějak do hlavy. Nevím, jestli je to prevence, nebo něco většího, ale doufáme, že bude zdravý.“
Vaši fanoušci po zápase zase dlouho vyvolávali kladenského kapitána a ikonu Sparty Miroslava Formana. Co jste tomu říkal?
„Samozřejmě si to zasloužil. Já se s Formičem bavím skoro každý den, voláme si dennodenně. I pro mě je hezké, že ho fanoušci takhle oceňují za to, co tady dokázal. Jsem rád, že svoji reputaci pořád má.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž