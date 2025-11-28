Motor přehrál vedoucí Spartu. Hrdinou Fin v bráně, Budějovice ale brzy opustí
Po dvě třetiny hráli domácí prakticky dokonalý part. Pak je Sparta přimáčkla – musela, zkoušela. Jenže tři body za odvahu zůstaly na soutoku Malše a Vltavy. Na lídra si poměrem 3:1 vyšlápla parta, která v základní hrací době nevládla vyhrát bez tří dnů už měsíc. V závěru ji hodně podpořil maskovaný čaroděj z Finska Niclas Westerholm, majitel 31 zásahů. „I díky gólmanovi jsme výsledek uhráli. Ale kredit patří do kabiny,“ těšilo budějovického kouče Ladislava Čiháka.
Jako kdyby domácí hráči otočili kouzelným kolečkem a vrátili se proti proudu času. Ještě v říjnu Motor šlapal v ideálním chodu, panoval extralize z prvního místa a bavil ofenzivním projevem. Ani jedno už nějakou dobu neplatilo, nicméně proti aktuálnímu lídrovi se Jihočeši znovu vytáhli líbivým výkonem, který favorita zaskočil.
„Víme, co je Sparta za tým. Kluci do toho dali maximum, co v nás aktuálně je. Snažili jsme se hrát aktivně, dostávat soupeře pod tlak. Dokázali jsme uhrát začátek, mívali jsme s tím problémy. Jsem šťastný za tři body s velmi silným soupeřem,“ chválil si hlavní trenér Motoru Čihák.
Budějovičtí sparťany skutečně přehrávali, za dvě třetiny počítali více střel na branku, než kolik jich soupeř z Prahy vyprodukoval i v součtu s těmi nepřesnými či zablokovanými. Důvodem k domácí slávě byl také 600. start obránce Romana Vráblíka v klubových barvách nebo návrat kreativce z defenzivy Tomáše Cibulky, který chyběl pro poranění hamstringů pět zápasů.
Teprve druhá prohra Sparty s Motorem během 3,5 let
S neutuchající aktivitou zákonitě nastaly i gólové radosti fanoušků. Už ve čtvrté minutě hladově napadali Róbert Lantoši s Nickem Olesenem, což přispělo ke zkažené přihrávce Aarona Irvinga a následně k přesné střele Ondřeje Vály. Chybující sparťan sice zaváhání odčinil při brance na 1:1 premiérovou přesilovkovou trefou v sezoně, ale Motor „valil“ neúnavně dál.
„Věděli jsme, že to do té doby nebyl špatný výkon, proto nebyl důvod se bortit. Pokračovali jsme v práci, která se nám vrátila. Sparta má výborný tým, motivace je před našimi fanoušky vždycky velká. Snažíme se pracovat, snad jsme na dobré cestě,“ hodnotil rozhodující střelec Filip Přikryl.
Při štiplavé střele Martina Beránka v oslabení z druhé třetiny ještě hostujícího gólmana Josefa Kořenáře zachránil dojíždějící Pavel Kousal, ale když čtyřiadvacetiletý forvard Budějovic připravil pasem šanci Přikrylovi, domácímu zásahu už nic nebránilo. V 37. minutě si připravili rozhodující trhák, Beránek pak stihl ještě gól do prázdné klece.
Sparta přišla o sérii pěti výher, s Motorem prohrála teprve podruhé v uplynulých třech a půl letech. „Byl to hrozně těžký zápas, dvě třetiny nám nevyšly. Prohrávali jsme souboje, oni byli aktivnější a trošku jsme koukali. Hrajeme teď hodně venku, nevím, jestli se projevila únava, ale někdy si to prostě nesedne. Před třetí třetinou jsme si něco řekli, zvedli se, ale už jsme výsledek neobrátili,“ litoval sparťanský kapitán Filip Chlapík.
Největší šance na srovnání hosté opravdu sčítali v závěrečné pasáži, už po osmi sekundách třetí třetiny měl únik právě Chlapík, posléze z mezikruží pálili Pavel Kousal nebo Adam Raška, což byly tutovky. Všechny vyčapal brankář Westerholm, jehož šichta na jihu Čech se přitom pomalu chýlí ke konci. Od prosince by měl pokračovat ve Skandinávii.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž