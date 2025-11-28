NHL ONLINE: Pastrňákova série končí, Bruins vysoko padli. Nečas na ledě Wild, v akci i Hertl
Po denní pauze je NHL zpátky a ve velice příznivý čas! David Pastrňák ale do zápasu Bostonu nezasáhl a stejně jako Pavel Zacha jen sledoval trápení svého týmu, který smetli Rangers 6:2. Martin Nečas a nedávno povolaný Ivan Ivan v sestavě Colorada nastupují na ledě Minnesoty. Tomáš Hertl startující v dresu Las Vegas čelí Montrealu. Do akce by mohli jít i čeští brankáři Daniel Vladař s Petrem Mrázkem a další hráči v poli. V noci se následně odehrají ještě tři duely. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
David Pastrňák vynechal kvůli menšímu zranění dnešní zápas hokejistů Bostonu proti NY Rangers a skončila tak jeho série 298 odehraných utkání NHL za sebou. Nenastoupili ani další čeští útočníci Pavel Zacha a Matěj Blümel, jenž podle trenéra Bruins Marco Sturma vypadne ze sestavy na delší dobu. Boston doma prohrál 2:6.
Devětadvacetiletý Pastrňák až do dneška nechyběl v žádném utkání Bostonu od posledního duelu sezony 2021/22. Poté včetně play off odehrál havířovský rodák téměř tři sta zápasů NHL po sobě.
Všichni tři čeští útočníci se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, v němž nastoupili v jednom útoku. Blümel nicméně odehrál jen dvě střídání a poté kvůli zranění v dolní části těla odstoupil. Klub ho dnes zařadil na seznam dlouhodobě zraněných hráčů.
Pastrňák a Zacha by měli podle Sturma chybět jen v řádu dnů. V týmové produktivitě je Pastrňák se 29 body první a Zacha se 17 body třetí.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|18
|21
|39
|23
|26
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|20
|34
|24
|3
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|10
|24
|34
|25
|-6
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|14
|19
|33
|23
|8
|5.
|Jack Eichel
Vegas
|11
|21
|32
|23
|4
|6.
|Jason Robertson
Dallas
|14
|17
|31
|24
|10
|7.
|William Nylander
Toronto
|11
|20
|31
|20
|7
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|17
|30
|23
|21
|9.
|Leo Carlsson
Anaheim
|12
|18
|30
|23
|11
|10.
|Cale Makar
Colorado
|9
|21
|30
|23
|23
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|24
|12
|3
|2
|7
|80:64
|32
|2
Devils
|23
|9
|6
|1
|7
|72:69
|31
|3
Carolina
|23
|10
|4
|2
|7
|80:69
|30
|4
Washington
|24
|12
|1
|2
|9
|80:66
|28
|5
Rangers
|26
|10
|3
|2
|11
|71:67
|28
|6
Islanders
|24
|9
|4
|2
|9
|72:69
|28
|7
Ottawa
|23
|8
|4
|4
|7
|75:74
|28
|8
Boston
|26
|9
|5
|0
|12
|80:84
|28
|9
Pittsburgh
|22
|11
|0
|5
|6
|68:60
|27
|10
Flyers
|22
|6
|6
|3
|7
|64:61
|27
|11
Montreal
|22
|7
|5
|3
|7
|76:79
|27
|12
Detroit
|25
|9
|4
|1
|11
|75:86
|27
|13
Columbus
|24
|6
|5
|4
|9
|70:78
|26
|14
Florida
|23
|11
|1
|1
|10
|72:72
|25
|15
Toronto
|23
|6
|4
|3
|10
|76:83
|23
|16
Buffalo
|23
|7
|2
|4
|10
|73:79
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|24
|16
|1
|6
|1
|96:53
|40
|2
Dallas
|24
|12
|3
|4
|5
|83:67
|34
|3
Minnesota
|25
|8
|6
|4
|7
|75:69
|32
|4
Anaheim
|23
|9
|5
|1
|8
|84:74
|29
|5
Vegas
|23
|9
|1
|8
|5
|71:69
|28
|6
Kings
|23
|7
|4
|6
|6
|62:64
|28
|7
Seattle Kraken
|23
|7
|4
|6
|6
|59:62
|28
|8
Utah
|24
|9
|3
|3
|9
|74:72
|27
|9
Chicago
|23
|9
|1
|5
|8
|72:66
|25
|10
San Jose
|24
|5
|6
|3
|10
|68:78
|25
|11
Edmonton
|25
|5
|5
|5
|10
|77:95
|25
|12
Winnipeg
|22
|10
|2
|0
|10
|70:63
|24
|13
Vancouver
|24
|6
|4
|2
|12
|76:90
|22
|14
St. Louis
|24
|7
|0
|7
|10
|63:88
|21
|15
Calgary
|25
|6
|2
|3
|14
|60:78
|19
|16
Nashville
|23
|5
|2
|4
|12
|58:84
|18