NHL ONLINE: Pastrňákova série končí, Bruins vysoko padli. Nečas na ledě Wild, v akci i Hertl

Po denní pauze je NHL zpátky a ve velice příznivý čas! David Pastrňák ale do zápasu Bostonu nezasáhl a stejně jako Pavel Zacha jen sledoval trápení svého týmu, který smetli Rangers 6:2. Martin Nečas a nedávno povolaný Ivan Ivan v sestavě Colorada nastupují na ledě Minnesoty. Tomáš Hertl startující v dresu Las Vegas čelí Montrealu. Do akce by mohli jít i čeští brankáři Daniel Vladař s Petrem Mrázkem a další hráči v poli. V noci se následně odehrají ještě tři duely. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

David Pastrňák vynechal kvůli menšímu zranění dnešní zápas hokejistů Bostonu proti NY Rangers a skončila tak jeho série 298 odehraných utkání NHL za sebou. Nenastoupili ani další čeští útočníci Pavel Zacha a Matěj Blümel, jenž podle trenéra Bruins Marco Sturma vypadne ze sestavy na delší dobu. Boston doma prohrál 2:6.

Devětadvacetiletý Pastrňák až do dneška nechyběl v žádném utkání Bostonu od posledního duelu sezony 2021/22. Poté včetně play off odehrál havířovský rodák téměř tři sta zápasů NHL po sobě.

Všichni tři čeští útočníci se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, v němž nastoupili v jednom útoku. Blümel nicméně odehrál jen dvě střídání a poté kvůli zranění v dolní části těla odstoupil. Klub ho dnes zařadil na seznam dlouhodobě zraněných hráčů.

Pastrňák a Zacha by měli podle Sturma chybět jen v řádu dnů. V týmové produktivitě je Pastrňák se 29 body první a Zacha se 17 body třetí.

