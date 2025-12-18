Zákazy bodyčeků? Cesta, jak vrátit české hráče na draft NHL, tvrdí Hnilička
Zásadní embargo tvrdou hru v mládežnických kategoriích, nebo pouze logická reakce a úprava pravidel mezi žáky, kde se stupňuje nezdravá agresivita? V českém hokeji se od minulého týdne vášnivě diskutuje téma zákazu bodyčeků, tedy tvrdých nárazů bez snahy hrát puk a stopka pro dohrávání hráčů. Souboje o kotouč a nezaviněné srážky zůstávají povoleny s dodatkem, že cílem hráče musí být získání kotouče. Jinak řečeno: body kontakt je nadále povolen.
Čtvrteční podcast ZIMÁK ŽIVĚ s olympijskými šampiony a mistry světa Jiřím Šlégrem a Milanem Hnilčkou plus Radkem Dudou během hodinového programu rozebral detailně nové pravidlo, které má za cíl vychovat v českém hokeji kreativnější a techničtější hráče. „Musíme se dívat, kudy směřuje hokej,“ tvrdí Šlégr. „Tohle všechno je cesta, jak vrátit české hráče na draft NHL,“ míní Hnilička.
