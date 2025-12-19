Poslední porazil prvního, radost tlumil strach o Kašovy. Kouč: Nebyl to hezký zákrok
Zase ukázal kus hokejové geniality. Ondřej Kaše si u zadního mantinelu šikovně přihrál o oblouk branky, stáhl na sebe dva soky a puk naservíroval na gólovou ránu Matúši Sukeľovi. Verva proti Spartě ukázala výborný výkon, potřetí v utkání si vedení vzít nenechala a zvítězila 3:2. „Od začátku skvělý týmový výkon. Šedesát minut jsme hráli, jak chceme hrát,“ chválil litvínovský kapitán. Radost zkalilo zranění Davida Kašeho i strach i o jeho staršího bratra.
Na ledě se naposledy ukázal v polovině zápasu. David Kaše ve vlastním pásmu dohrál soupeře, pak si viditelně protahoval naražené tělo. Chvíli ještě poseděl na střídačce, pak zamířil definitivně do kabiny. „Měl nějaký náraz do mantinelu a potom odjel. Ještě jsem ho ani po zápase pořádně neviděl. S doktorem jsem taky nemluvil, tak nevím, co má, nebo nemá,“ vysvětloval po utkání asistent trenéra František Ptáček.
S kolegy mu pořádně zatrnulo o chvíli později, kdy na ledové ploše zůstal i Ondřej Kaše. V souboji s Dominikem Mašínem dostal hokejkou do hlavy. Sparťanský obránce vyfasoval trest do konce utkání, zatímco domácí lídr se po chvíli v šatně vrátil do hry a zahrál si i část z dlouhé přesilovky. „Strach jsme měli, to je jasné. Zákrok to nebyl hezký,“ komentoval ošklivý moment Ptáček.
Jinak v pozápasovém hodnocení nešetřil chválou. Litvínov zvládl utkání posledního proti prvnímu na jedničku, od začátku šel sebevědomě za bodovým ziskem. „Asi nejlepší vstup do zápasu, co jsme letos měli. Celou první třetinu tam z pohledu trenérů byly parádní věci, které chceme, aby fungovaly,“ pochvaloval si asistent litvínovského kouče.
Ondřej Kaše dělá věci trošku jinak, říká spoluhráč
Při Vervě navíc stálo i štěstí. Už ve druhé minutě odskočila, když navrátilec Matěj Maštalířský nabral rychlost a po podrážení od soupeře doklouzal do sítě spolu s brankářem i s pukem. Sudí gól po kontrole videa uznali, následně stejný verdikt zopakovali i po sparťanské výzvě. „Situaci jsme ještě neviděli důkladněji, ale bylo to velice sporné. Když jsme na video koukali, bylo vidět, že hráč chytil rýhu a upadl sám. Těžké, ale chtěli jsme challenge vzít a gól odvolat. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo,“ popisoval asistent hostujícího trenéra Valdemar Jiruš.
Uznaná branka dala Litvínovu křídla, dál byl nebezpečný, ale nedokázal odskočit na větší rozdíl. Až když srovnal Kryštof Hrabík, přišel po 11 sekundách úder Markuse Hännikäinena. Ve druhé třetině odpověděl na Dzierkalsovo vyrovnání parádou Ondřej Kaše a zakončující Sukeľ.
„Všichni víme, že je Ondra skvělý hráč. Jsme spolu třetí sezonu, člověk si ho všímá na tréninku i v zápasech. Dělá věci trošku jinak, než jiní hráči, a dělá je skvěle. Snažil jsem se přečíst, že z toho něco vymyslí a dostane mě do šance. Tak to i bylo. Skvělá práce,“ vykresloval kapitán Vervy.
„Od doby, co nastoupil, se do toho zápas od zápasu dostává, naskakuje mu kondice. Když řeknu, že to je Ondra, kterého jsme si přáli od začátku, nebudu přehánět,“ dodal k jeho slovům Ptáček.
Sparta ve zbytku zápasu šla za vyrovnáním, přes pozornou litvínovskou obranu a brankáře Pavla Čajana se ovšem neprosadila. Největší možnost měli v oslabení Dzierkals s Devinem Shorem, jenže puk na brankové čáře vykopl Markuss Komuls. „V kabině jsme uznali, že jsme byli o jeden gól horší, ani jednou jsme nevedli. Týmy zespod teď budou kousat,“ uznal Hrabík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|33
|15
|4
|1
|13
|98:80
|54
|2
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|3
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|4
Mountfield
|32
|14
|5
|1
|12
|87:76
|53
|5
Plzeň
|31
|13
|3
|5
|10
|79:62
|50
|6
Liberec
|31
|15
|0
|5
|11
|80:75
|50
|7
Brno
|30
|15
|1
|3
|11
|84:80
|50
|8
K. Vary
|30
|15
|1
|2
|12
|76:79
|49
|9
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|10
Vítkovice
|33
|13
|3
|2
|15
|82:95
|47
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|31
|9
|3
|5
|14
|76:91
|38
|13
M. Boleslav
|31
|10
|3
|2
|16
|62:79
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž