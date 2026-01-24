Prasklá hokejka stála Motor bod. Využil jsem toho a vystřelil kolem něj, smál se Mendel
Byla to zvláštní situace. V prodloužení praskla při bránění českobudějovickému Brantu Harrisovi hokejka. Rychle ji pustil, ale pro jinou si dojet nemohl, protože akce kladenské trojice pokračovala. Další střele nastavil své tělo a prázdné ruce. Kotouč kolem něj prosvištěl k tyči. Extra bod za vítězství 3:2 vystřelil kladenskému týmu obránce Griffin Mendel. „Všiml jsem si, že nemá hůl. Využil jsem toho a snažil se vystřelit kolem něj. Vyšlo to. Máme dva body, jsme ve hře o play off, takže skvělé,“ usmíval se.
Kdyby se tabulka počítala od přelomu roku, bude Kladno mezi extraligovými lídry. Vyhrálo sedmé z posledních devíti utkání. Na branku Motoru přitom vystřelili Rytíři poprvé až v osmé minutě. Nevyužili přesilovku pět na tři, byť trvala necelou minutu. Jenže najednou vedli u břehů Vltavy o dva góly. Z hlediště se ozýval pískot, občas jste zaslechli i nadávky.
Domácí povstali a náskok hostů stáhli. Kladno však v nastaveném čase strhlo vítězství na svou stranu. A v poslední době v něm rozhodují beci. Začátkem ledna dal na Spartě gól v prodloužení Jeremie Blain, tentokrát ho na jihu Čech napodobil Griffin Mendel.
„Snažím se přispět všemi způsoby. V obraně nebo tím, že se trefím… Přišli jsme sice o dvoubrankové vedení, nakonec jsme urvali bod navíc. Dva body má i Mladá Boleslav, od které si chceme v tabulce držet odstup, takže byly moc důležité. V novém roce hrajeme dobrý hokej a snažíme se, aby nám to vydrželo,“ pokračoval 26letý Kanaďan.
Přikryl: Hezké góly taky přijdou
Bodů ani trestů moc nesbírá, zato má mraky bloků. Působí spíš nenápadně. Podobně utajeného střelce nalezl Motor v poslední době v Ondřeji Kachyňovi. Poprvé jeho ránu od modré čáry tečoval do brány Filip Přikryl, druhá proletěla čistě. Vůbec ne špatné od zadáka, který na ledě strávil asi deset minut. Kachyňova vyrovnávací trefa na 2:2 byla jeho třetí v posledních čtyřech zápasech. Na obě střely proti Kladnu mu nabíjel Jan Štencel, jenž během osmi utkání posbíral devět asistencí.
Oba góly Budějovic padly po střelách z dálky. Přestože v úvodu utkání měly až drtivý tlak, kombinací si moc příležitostí nevytvořily. „Nezáleží, jak gól padne. A řekl bych, že tyhle jsou ještě trochu cennější. Věřím totiž, že když se budeme tlačit do brány, hezké góly taky přijdou. Pracujeme každý den, nejsme spokojení,“ řekl Filip Přikryl.
Motoru se nedaří vytvořit si bodový polštář, aby se o olympijské pauze mohl v klidu připravit na nejdůležitější část sezony. Jenže tohle si přeje každý tým. „Inkasujeme z věcí, které se snažíme odůvodnit každý zápas. Stávají se chyby, které nechceme, pohybujeme se v místech, kde být nechceme. Bolí každý bod, o který přijdeme. Všichni se chtějí škrabat nahoru, každý ví, jak je soutěž vyrovnaná. Všechny týmy chtějí, ale musíme chtít ještě víc než oni,“ dodal útočník Českých Budějovic.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|6
K. Vary
|43
|20
|4
|4
|15
|112:110
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž