ONLINE: Třinec hraje s Motorem. Bitva prvního s druhým v Pardubicích. Kladno - Liberec

ZIMÁK: Nové přesuny v extralize od příští sezony, nepřepískl to Chytil vůči Rulíkovi? • Zdroj: isport.cz
Třinečtí slaví gól Matěje Kubiesy v Plzni
Petr Sikora v prodloužení skóroval, gól ale nebyl uznán kvůli předchozímu ofsajdu
Petr Zámorský z Plzně atakuje třineckého Petra Sikoru
Zleva brankář Marek Mazanec z Třince, Adrián Holešinský z Plzně, Patrik Koch z Třince
Program hokejové Tipsport extraligy už začíná pomalu finišovat před olympijskou přestávkou. Dnes je na programu šest zápasů 45. kola, které nabídne i souboj prvních Pardubic s druhou Plzní. Už v 15 hodin nicméně začíná duel v Třinci, kde se představí České Budějovice. Další díl souboje na dálku o play off svedou Kladno s Mladou Boleslaví. Rytíři hrají doma s Libercem, Bruslaři budou bojovat v Karlových Varech. Poslední Litvínov hraje s Olomoucí a Kometa Brno přivítá Mountfield HK. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice44244610142:9886
2Plzeň43194812117:8973
3Liberec43212614117:10073
4Třinec44196316131:11472
5Mountfield44188216112:10372
6K. Vary43204415112:11072
7Sparta42175416128:11065
8Brno44174518117:12364
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice43165418116:11962
11Olomouc45173223102:12959
12Kladno44145520109:11857
13M. Boleslav4314542090:11456
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

