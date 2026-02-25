Plzeň ovládla derby, Rohlíka inspiroval MacKinnon: Na olympiádu jsem koukal hodně
Kromě lotyšského olympionika Kristianse Rubinse byl Ondřej Rohlík jediným hráčem Plzně, který během zimních her zůstal v ostrém zápřahu. Dvakrát nastoupil za béčko Pardubic v Maxa lize s bilancí 1+3. Taky se inspiroval hokejovým svátkem v Miláně. „Koukal jsem hodně. Byla radost se dívat na ty hráče, týmy, jak fungují na malém hřišti,“ přiznal. K vítězství ve 48. kole extraligy 2:0 v derby s Karlovými Vary přispěl parádní akcí. Nebyla rychlá jako v podání Nathana MacKinnona. Ale nesla jeho stopy.
V polovině utkání se Ondřej Rohlík rozjel s pukem z vlastního pásma až do útočné zóny. Obkroužil bránu a poslal kotouč Lalancettovi. Ten nabil Adamu Měchurovi, který ukázal, že střeleckou formu nenechal doma u televize. Svižnou střelou minutu a půl po prvním zásahu Indiánů zvýšil vedení na dva góly.
„Začalo to u nás. Kuba Jeřábek nebo někdo z beků mi posunul puk, podržel hráče, takže jsem mohl nabrat rychlost. Viděl jsem, že jsou postavení v pětce až za červenou, takže když přejedu čáru a nahodím si to, kotouč dojedu. Pak už na mě jen Chris Lalancette zakřičel, posunul Adamu Měchurovi a ten to hezky trefil. Takže jsme se na gólu podíleli všichni. Měchy je střelec, umí si puk najít na brankovišti, je silný. Chris se udrží na puku, rád si zahraje s obráncem jeden na jednoho a někoho z nás najde. Jsem nesmírně spokojený, že s nimi můžu hrát,“ popisoval Rohlík.
Poprvé za Škodovku nastoupil Adam Kubík, který těsně před koncem přestupního období přišel do Plzně z Českých Budějovic výměnou za Adriána Holešinského. Před olympijskou přestávkou nestihl nastoupit kvůli zranění. Naskočil ve třetím útoku se Schleissem a Lvem.
Svůj vůbec první extraligový gól dal za Hradec Králové právě Plzni, v jejíž brance tehdy stál Dominik Frodl. V první třetině se mohl dostat do zajímavé šance, jenže přihrávka na něj byla příliš prudká. Pokus o střelu ve druhé třetině mu zablokoval karlovarský Mamčics, dorážku v závěru prostřední třetiny Frodl pokryl. Mezitím však Kubík výrazně přispěl k ukončení dlouhé neúrody Indiánů, kteří dvě třetiny střelecky i herně dominovali.
Ve 27. minutě hosté nevyužili přečíslení, Kubík popadl kotouč a vyrazil dopředu. Mezi obránci Jaksem a Myšákem ho prostrčil kolmo dopředu Danielu Malákovi, který do puku jen ťuknul a poprvé překonal výtečného Frodla. Kubík si při plzeňské premiéře připsal asistenci. A opět proti němu.
„Asi mě nemohlo potkat nic lepšího, když bereme tři body. Byl jsem skoro dva měsíce bez zápasu, takže těžký start, ale dostal jsem se do toho. Dobrý zápas. Kdybych Frodlíka zase překonal, měl už proti němu asi velké štěstí. Mám nahrávku, po ní hezký gól Maldy. Hlavně jsme rádi za vítězství,“ řekl Kubík. Plzeň ovládla derby a poskočila na druhou příčku tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž