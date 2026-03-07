Jeřábek o Plzni na druhém místě: Před sezonou bych se nevysmál. Řekl bych, proč ne…
Při děkovačce po vítězství 5:2 v posledním extraligovém kole nad Vítkovicemi si šel sklidit porci ovací i trenér Josef Jandač. Něco takového v hokejové Plzni dlouho nezažili. Škodovka si zajistila přímý postup do čtvrtfinále, druhý flek po základní části je nejlepší výsledek od roku 2018, kdy dlouhodobou soutěž vyhrála. „Pro nás super. Myslím si, že jsme během sezony neměli žádné velké výkyvy. Troufnu si říct, že jsme tam zaslouženě. Moc si toho vážíme,“ povídal před novináři kapitán Jakub Jeřábek. Pavouk play off extraligy 2025/26 ZDE>>>
Příběh 34letého obránce tak trochu připomíná osudy celého týmu. Jakub Jeřábek se do Plzně vrátil po devíti letech. Strávil je v NHL, kde AHL, KHL a Třinci. Začátkem března 2024 utrpěl vážné zranění v zápase proti Pardubicím, kdy po nekontrolovaném pádu musel být odvezen na nosítkách a následně podstoupil operaci. Vážný úraz, nejistota, složitý návrat. Musel si sáhnout hluboko, než přišel opětovný vzestup.
„Byl jsem hlavně nastavený na týmový úspěch. Ze začátku jsem se s tím v hlavě trochu pral, co všechno to obnáší. Jsme tu ale parta zkušenějších kluků a navzájem jsme si pomohli. Neřekl bych, že mě to svazovalo, ale člověk se víc soustředí na dění okolo a na spoluhráče, někdy i trochu zapomene na sebe. Chvíli trvalo, než jsem se srovnal. Co se týče mého zranění, k tomu už bych se nechtěl vracet. Teď jsem si jen připomněl dvouleté výročí, tím bych to uzavřel. Limity jsem necítil,“ řekl.
Žádnému týmu se nevyhnou zranění a poklesy formy. Plzeň taky zakolísala, ale už to nebyla vyloženě dutá období jako dřív. Už před sezonou se říkalo, že může překvapit. Ale že by si někdo troufl nahlas tvrdit, že skončí druhá?
Článek pokračuje pod infografikou.
„Asi bych mu řekl, že bychom si to hrozně přáli. Sezona je strašně dlouhá. Měli jsme štěstí, že jsme se dokázali vypořádat se zraněními. Když někdo vypadl, kluci, kteří ho zastoupili, chytili formu. Myslím, že v různých chvílích tým táhl vždycky někdo jiný a v tom byla naše síla. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, asi bych se úplně nevysmál, spíš bych řekl – proč ne…“ vracel se Jeřábek.
Tým se po většinu sezony držel v popředí tabulky, dokonce vedl. V závěrečném spurtu uhájili senzační druhé místo. Stejně tak ale mohli klidně vypadnout z elitní čtyřky a jít do předkola.
Zkušenosti budou hrát roli, ale...
„Strašně důležité bylo udržet koncentraci a týmovou motivaci. Myslím, že jsme to všichni zvládli dobře. Byli jsme nastavení hlavně na týmový úspěch. Body a individuální statistiky jsou jedna věc, ale už všichni víme, že z dobrého týmového výkonu pak vyniknou i jednotlivci. Pro nás bylo jedině dobře, že soutěž byla vyrovnaná až do konce. V takových chvílích se ukazuje mentální síla hráčů i celého týmu. Jsem rád, že jsme si to vyzkoušeli. Teď si to chvíli užijeme, ale jen krátce, a pak se budeme připravovat dál,“ líčil plzeňský kapitán.
Indiáni od semifinále proti Třinci před sedmi lety nevyhráli sérii play off. Jednou bylo zrušeno kvůli covidu, v následujících pěti letech vypadli v předkole. Trenér Jandač do utkání s Vítkovicemi připomněl, že play off je jiná liga a spousta plzeňských hráčů s ním nemá moc zkušeností. Ovšem borci jako Jeřábek nebo finští bratři Ville a Mikko Petmanovi jich mají naopak habaděj, navíc hráli v týmech, které postoupily hodně daleko a sbíraly tituly.
„Zkušenosti budou určitě hrát roli, ale zároveň je hezké, že se v play-off vždy tvoří nové příběhy a objevují se noví hrdinové. My se těšíme. Máme tu dost kluků, kteří už něco zažili a vědí, jak se play off hraje. Záleží hodně na nás, jak tým nastavíme. Jsme poctiví kluci, kteří se na to dokážou připravit. V play off rozhodují malé věci a na ty se budeme snažit připravit. Chceme na výkony navázat i v play off. V pondělí se vrátíme do tréninku, odpočineme si. Já osobně si dokážu od hokeje odpočinout doma. Mám dvě malé živé děti, takže když přijdu, od hokeje rychle oprostím,“ usmál se Jeřábek.
Druhé místo zajistilo Plzni rovněž účast v příštím ročníku CHL. Tu hrála Škodovka naposledy před šesti lety. „Až před zápasem někdo prohlásil, že hrajeme Ligu mistrů. Zažil jsem ji několikrát. Hodně dobrá soutěž, ale spousta peněz navíc. To si musí vyřešit majitelé, taky v době, kdy je tak náročný program, musíte mít víc hráčů, širší kádr. Obávám se, že v tomle může Liga mistrů nadělat paseku,“ přiznal trenér Jandač. Teď však má Škodovka před sebou úplně jiné poslání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž