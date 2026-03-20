Hokej podle Birnera. To on řídí liberecký progres. Recept? Kultura tvrdé práce, tvrdí
Mnozí jej časem vidí úřadovat v největších českých klubech, vnímají totiž, jak rychle a šikovně se Michal Birner (40) chopil kódů v extraligovém Liberci. Před dvěma roky hodil brusle do kouta, stal se skautem klubu, aby loni v lednu dostal na starost veškeré hokejové operace u Bílých Tygrů. Vzal na sebe těžké rozhodnutí nepokračovat s Filipem Pešánem, na světla vypustil dlouholetého asistenta Jiřího Kudrnu. A vida, Liberec působí nejkompaktnějším dojmem za hromadu let. Dost se od něj čeká i v play off, které mu startuje v pátek sérií s Karlovými Vary. Potenciál má tenhle tým značný, do budoucna rovněž, na spadnutí je návrat Jakuba Rychlovského ze zámoří…
S týmem teď chodíte i na led, jak často vlastně?
„Míň než bych chtěl. Nechci ale přijít o ten pocit z ledu. Jedna věc je vidět to ze shora, ale nahoře ztratíte reálný pohled o hře. Jsem rád, že trenéři stojí o to, abych na led chodil. Ne vždy mi to časově vychází, ale pokud můžu, snažím se jim pomoci.“
Je to i o sounáležitosti před play off? Všichni spolu.
„Takhle to je nastavené celou sezonu a myslím si, že nám to funguje. Snažím se víceméně do ničeho nezasahovat, jsem spíš pomocný asistent, aby trenéři měli co největší komfort a mohli se soustředit na svůj džob. Pomáhám, ale jak říkám, z mého pohledu je důležité vidět hráče přímo dole. Ten pocit je tu úplně jiný.“
Před sezonou jste se za tým zaručil a vložil do něj svou důvěru. Základní část dopadla velmi dobře na třetím místě, věříte mužstvu maximálně i nyní? Nebo ještě víc?
„Nemám důvod mu nevěřit, na tom se nic nemění. Co jsme chtěli, o čem jsme si povídali od loňského května, to se děje. Hráčům a trenérům patří obrovský kredit, že nezůstalo jen u slov a dokázali jsme vše zrealizovat. Většinou to nebývá jednoduché. Jsme sebevědomí i pokorní. Víme, že některé týmy jsou před námi v budování kultury. Tvrdíme, že jsme v roce 1, ale to nic nemění na tom, že hlad po úspěchu máme.“
Berete nálepku černého koně do play off? Někoho, kdo může hodně zaúřadovat a být otravný.
„V očích veřejnosti a médií jsou tu mnohem větší favoriti než my a tak by to mělo být. Finanční síla i kvalita jednotlivců tomu odpovídá. Ale my si celou sezonu dokazovali, že jsme schopni porazit kohokoli. Neřekl bych, že jsme černým koněm, jsme jedním z osmi týmů, který chce zvednout pohár nad hlavu. Tak to je. Mezi tou osmičkou nenajdete jediný mančaft, který by řekl, že si jde jenom zahrát a uvidí, jak to dopadne. Ne, pohár chce všech osm.“
S budgetem jsem maximálně spokojen
Platí, co tu nedávno říkal bývalý gólman Tygrů Ján Lašák, že Liberec patří rozpočtově do spodní poloviny tabulky, a tak současná pozice je vyznamenáním za odvedenou práci?
„Je vidět, že Jánko Lašák dlouho není v Liberci… (usmívá se) Beru to každopádně jako kompliment. Před sezonou jsme říkali, že určitě investice do týmu musí nastat a nastaly. Za to patří obrovský dík majiteli klubu a celému nejvyššímu managementu, který se o to postaral. Nevím, na jaké příčce se s naším budgetem pohybujeme, ale já jsem s ním maximálně spokojen. Dal mi možnosti tým složit a doplnit podle svých představ a jak jsem uznal za vhodné. Samozřejmě po konzultaci s trenéra i majitelem.“
Je jasné, že Jiřímu Kudrnovi jste věřil, jinak byste ho do funkce hlavního kouče nejmenoval. Ale jste rád, že dokázal i těm nevěřícím, že je schopen vést Tygry?
„Ten proces výběru kouče nějak probíhal, bylo tam více jmen, ale postupným výběrem jsme došli k názoru, že Jirka bude správný člověk. Jsem osobně zodpovědný za předváděný hokej a podle toho musím vybírat kouče. Jirka mé představy naprosto splňuje. Všichni vědí, jakým jsem byl hráčem, na čem jsem měl postavenou hru a čemu věřím. Jirka je absolutní záruka všech těchto hodnot. Já jsem nesmírně šťastný za celý realizační štáb, že dokázal najít způsob, jak hráčům předat to, co jsme si řekli, že budeme chtít dělat. Trenéři si našli k týmu cestu a mužstvo vše respektuje od prvního dne. Kredit za umístění v základní části jde za trenéry a ještě víc za hráči, určitě ne za mnou.“
Povězte o těch hodnotách…
„Především jde o pracovitost. Chceme tu mít vybudovanou kulturu tvrdé práce, na ní mít vše založené. Z toho pak dokážou vyniknout individuality. To je to, na čem to stavíme. A z čeho stoprocentně neuhneme.“
Důležitou figurou realizačního týmu je David Kočí. Jak on si vede vašima očima?
„Přišel sem z nějakého důvodu, jeho práce je vidět a znát. Moc dobře víme, kde jsme měli problémy v posledních sezonách. David je jedním z nejlepších expertů na oslabení, přinesl nám veliké know-how. Má na zlepšení obrovský podíl, spolu s ním i další trenéři. Každý má svou roli, stejně jako hráči na ledě.“
Galvasův růst je enormní
Bylo jednoduché domluvit se na prodloužení kontraktů s klíčovými obránci Tomášem Galvasem a Radimem Šimkem?
„Jednání s Tomášem probíhala nějakou dobu, má své ambice a sny, což je v jeho věku normální. Chce si je splnit. Snažil jsem se vysvětlit jemu, jeho rodině a agentům, že my mu k jeho velikému snu, což je NHL, chceme pomoci. Ale že z mého pohledu je žádoucí, aby tu ještě sezonu, dvě zůstal. Že jde o nejlepší řešení pro něj. Jeho růst za tři sezony je enormní, ale zdaleka, opakuji zdaleka, to není jeho vrchol a strop. Pracujeme s ním každý den, víme na čem pracovat a jsem šťastný, že nám naprosto věří. On, rodina, agenti. Za to bych jim chtěl poděkovat.“
Jedna věc je smlouva, druhá případný zájem NHL, jenž může znamenat odchod už po této sezoně. Jak to vidíte?
„Může být draftovaný a NHL tým ho může chtít okamžitě, takže ho podepíše. Pak je na daném týmu, jaké s ním bude mít aktuální plány. Věřím tomu, že Tomáš draftem projde, ale že jeho budoucí klub rozpozná, že by byla škoda ho odsud hned tahat, protože takovou roli jako má u nás, by tam asi nedostal. A že v NHL pochopí, že jeho celkový rozvoj v Liberci, s tím vším, co my tu s ním děláme, je pro jeho dobro.“
A Radim Šimek?
„S Šimim se jednalo asi dvě minuty… Bylo to skvělý. Šimi je jedním z největších hráčů, jaký kdy hrál v této organizaci. Absolutní záruka všeho, čím a jak se tady chceme prezentovat. Jsem šťastný, že tu dál bude s námi. A že za spoustu let ukončí kariéru v našem dresu.“
Značný progres za poslední rok předvedli útočníci Servác Petrovský a Filip Jansa. Jak důležité pro vás je, že jste díky jejich práci dostali do týmu větší hloubku a celkově víc možností?
„Je to hlavně skvělé pro náš tým. Oba začínají být velice důležitými články mužstva. Servác s Jansičem jsou skvělým příkladem toho, že když se hráč zaměří na to, co může ovlivnit, tak ho to dostane na další hokejový level. Bavím se o kondici. Po minulé sezoně jsme s oběma měli pohovory, před touto sezonou znovu. Oba předvedli neskutečný progres, získávají si čím dál větší roli na týmu. Takto je naše organizace nastavená. Chceme být trpěliví s mladými hráči. Víme, že někomu to zabere sezonu, jinému dvě i tři. Nechceme ale nad nikým lámat hůl. Je nám jasné, že přechod do extraligy nebývá jednoduchý, ať už se jde z Maxa ligy nebo z kanadské juniorské CHL.“
Karlovy Vary vás na konci základní fáze dvakrát štípli, když otáčely nepříznivý vývoj a porazily vás v nastavení. Může to být hodně těžká překážka, jak Energii vnímáte?
„Vary vidím jako skvělý tým, výborně sestavený. Mají hráče napasované přesně do rolí, v nichž mohou uspět a ve kterých jsou silní. Jirka Kalous s Pavlem Paterou vědí, co dělají, jsou to zkušení lidi. Pro nás velká výzva, hrají podobně jako my. Bude to o těch nejmenších detailech, jaké si člověk dokáže představit. Mají výborného gólmana, jednoho z nejlepších v lize. Ale to my taky… Na zápasy se nesmírně těším, oba zmíněné zápasy v lednu byly skvělé, měly obrovskou kvalitu. Za sebe říkám, že šlo o reklamu na extraligu a ukázka toho, kam extraliga směřuje a měla by dál jít. Postoupí ten, kdo bude nejvíc ochotný dělat co největší množství detailů. Vyhraje ten, kdo velká ega nechá doma, a všichni se obětují pro úspěch klubu.“