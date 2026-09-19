Hrr na ně! Litvínov přepnul na jiný software, musí doladit koncovku: Jsme na dobré cestě
Obrozený Litvínov v pátek doma ve 2. kole Tipsport extraligy nepokořil mistry z Pardubic, ale zle jim zatápěl a rval se o každý coul ledu. Dvě třetiny byl lepším týmem, doplatil však na nízkou efektivitu v zakončení. „To je alfa a omega. Když nedáme branky, nemůžeme zápasy vyhrávat, což se potvrdilo. Dostali jsme sice laciné góly, ale zase jich nebylo moc – jenže na jeden gól se vyhrát nedá,“ přemítal po porážce 1:3 obránce Michal Moravčík.
„Měli jsme toho víc vyrubat v první třetině, pak mohlo skóre vypadat jinak. Ale to je jen kdyby,“ povídal asistent trenéra Jakub Petružálek, sám bývalý vynikající střelec. „Dá se na tom pracovat opakováním dobrých věcí, aby se zakončení zautomatizovalo. Když to řeknu hloupě – přeprogramovat úder tenisty trvá pět až šest tisíc opakování. Prostě na tom musíte denně pracovat,“ pokračoval.
Roman Will vystřihnul 27 zákroků, překonal ho jen Theodor Pištěk. Dalších letů mimo nebo střel, které lízly tyčku, bylo taky dost. Petr Koblasa, Moravčík, dvakrát obracel oči ke stropu Ondřej Kaše. Pět ran vypálil David Kämpf. „Možná chybělo trochu štěstí a ještě víc tlaku do brány. Zatím nám to nevychází podle představ. Stále se trochu hledáme, ale jsme na dobré cestě. Věřím, že si šance budeme vytvářet i nadále a padne nám tam něco navíc,“ zmínil se Moravčík.
Z hvězdného ofenzivního tria bratrů Kašových s Kämpfem vypadl ze zdravotních důvodů mladší ze sourozenců David. Herně se to moc neprojevilo, zaskakující Matěj Maštalířský připravil v první třetině velkou šanci Kämpfovi. Celá první pětka končila zápas minus jedna. Nabitým Pardubicím se však Litvínov dokázal vyrovnat.
Chceme hrát aktivní hokej, někdy až nehezký
„Pořád to jsou jen lidi jako my. Nasazení tam z naší strany bylo, v tom si nemůžeme nic vyčítat. Jen škoda těch nevyužitých šancí. Taky takovému týmu dáte přesilovku, je to smrtelné, což nám ukázali,“ litoval Moravčík.
Proti upachtěnosti v barážové sezoně je ovšem změna zcela patrná. Jako by Litvínov přepnul na nový, výkonnější software. Jen potřebuje vyladit koncovku. „Už v závěru ročníku nastala změna s příchodem nových trenérů. Věřím, že je to nastavený trend a pokračuje se v něčem, co jsme načali,“ zmínil se vysoký bek.
Tým má v sobě zase oheň, energii, chuť a odhodlání. Předvádí aktivní hokej, založený na agresivitě. Hrr na ně. Vstup do sezony i přes porážku s Pardubicemi vypadá slibně. „Těžko něco hodnotit. Ale chceme hrát aktivní hokej, někdy až nehezký. Je otázka, co to znamená, ale budeme se snažit zůstat u krátkých střídání, být agresivní, nepříjemní, chodit hrát do brány. Jinak to ani nepůjde. Proti týmům, jako jsou Pardubice nebo Sparta, asi nemůžeme tlačit hokejovostí na všechny čtyři pětky, ale hrát trošku naším stylem,“ uvedl Petružálek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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