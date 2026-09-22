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ONLINE: Liberec čeká na první výhru, přivítá Pardubice. Sparta hraje s Mladou Boleslaví

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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví, během které si premiéru před domácími fanoušky odbyde trenér Patrik Augusta.

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Pardubice po úvodní domácí porážce v derby s Hradcem Králové získaly v dalších dvou utkáních plný počet bodů. Na triumf z Litvínova navázaly v neděli výhrou nad Karlovými Vary. Hokejisté Liberce hráli jen dvakrát a na kontě mají bod, v obou utkáních dali shodně pouze jeden gól.

Premiéra před sparťanským publikem čeká kouče Patrika Augustu. Jeho tým si musel na souboj s Mladou Boleslaví počkat kvůli utkání tenisového Davis Cupu v O2 areně. Sparta bude chtít prodloužit úspěšnou sérii ze vzájemných duelů - na svém ledě podlehla Mladé Boleslavi naposledy v březnu 2021, od té doby desetkrát vyhrála.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice3200111:86
5Litvínov320016:66
6Sparta210107:54
7Brno310029:93
8Plzeň301116:73
9K. Vary310026:83
10Mountfield310026:83
11M. Boleslav201014:62
12Olomouc301027:102
13Liberec200112:51
14Vítkovice200025:70
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