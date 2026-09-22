ONLINE: Liberec čeká na první výhru, přivítá Pardubice. Sparta hraje s Mladou Boleslaví
Hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví, během které si premiéru před domácími fanoušky odbyde trenér Patrik Augusta.
Pardubice po úvodní domácí porážce v derby s Hradcem Králové získaly v dalších dvou utkáních plný počet bodů. Na triumf z Litvínova navázaly v neděli výhrou nad Karlovými Vary. Hokejisté Liberce hráli jen dvakrát a na kontě mají bod, v obou utkáních dali shodně pouze jeden gól.
Premiéra před sparťanským publikem čeká kouče Patrika Augustu. Jeho tým si musel na souboj s Mladou Boleslaví počkat kvůli utkání tenisového Davis Cupu v O2 areně. Sparta bude chtít prodloužit úspěšnou sérii ze vzájemných duelů - na svém ledě podlehla Mladé Boleslavi naposledy v březnu 2021, od té doby desetkrát vyhrála.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž