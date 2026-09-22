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ONLINE: Liberec vede nad Dynamem, trefil se Kachlíř. Sparta hraje s Mladou Boleslaví

Radost hráčů Liberce z gólu do branky Pardubic
Radost hráčů Liberce z gólu do branky PardubicZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Sparťanští hokejisté zvládli úvodní duel extraligy v Olomouci
Slavící hokejisté Pardubic
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví, během které si premiéru před domácími fanoušky odbyde trenér Patrik Augusta.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice3200111:86
5Litvínov320016:66
6Sparta210107:54
7Brno310029:93
8Plzeň301116:73
9K. Vary310026:83
10Mountfield310026:83
11M. Boleslav201014:62
12Olomouc301027:102
13Liberec200112:51
14Vítkovice200025:70
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