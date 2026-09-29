ONLINE: Mladá Boleslav - Plzeň 1:4. V Litvínově se jde do nájezdů, Pardubice vedou
Třinec v šestém extraligovém kole porazil Kladno 6:4 a nadále zůstává stoprocentní. Plzeň po výhře 4:1 na ledě Mladé Boleslavi vyhrála potřetí v řadě. Představí se i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Druhý zápas ve dvou dnech čeká Spartu, jež se v pondělí střetla s Karlovými Vary a následně ji čeká souboj v Hradci Králové. Energie uzavře program 6. kola až za měsíc, kdy doma přivítá Brno. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
Třinec - Kladno 6:4
Třinec udolal Kladno 6:4 a vede tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0:2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kubiesy, který snížil na 1:2 a poté na 2:3. Kladno prohrálo potřetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamäkiho, který dostal vyšší trest.
Mladá Boleslav - Plzeň 1:4
Mladá Boleslav prohrála s Plzní 1:4, připsala si třetí porážku za sebou a v sezoně ani napotřetí doma nebodovala. Západočeši naopak zvítězili potřetí v řadě. Rozhodl o tom ve 43. minutě kanadský obránce Carter Robertson. Gólem a asistencí přispěl k úspěchu útočník Dominik Simon.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|7
Sparta
|5
|2
|0
|1
|2
|14:12
|7
|8
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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