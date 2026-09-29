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ONLINE: Mladá Boleslav - Plzeň 1:4. V Litvínově se jde do nájezdů, Pardubice vedou

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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Třinec v šestém extraligovém kole porazil Kladno 6:4 a nadále zůstává stoprocentní. Plzeň po výhře 4:1 na ledě Mladé Boleslavi vyhrála potřetí v řadě. Představí se i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Druhý zápas ve dvou dnech čeká Spartu, jež se v pondělí střetla s Karlovými Vary a následně ji čeká souboj v Hradci Králové. Energie uzavře program 6. kola až za měsíc, kdy doma přivítá Brno. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Třinec - Kladno 6:4

Třinec udolal Kladno 6:4 a vede tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0:2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kubiesy, který snížil na 1:2 a poté na 2:3. Kladno prohrálo potřetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamäkiho, který dostal vyšší trest.

Mladá Boleslav - Plzeň 1:4

Mladá Boleslav prohrála s Plzní 1:4, připsala si třetí porážku za sebou a v sezoně ani napotřetí doma nebodovala. Západočeši naopak zvítězili potřetí v řadě. Rozhodl o tom ve 43. minutě kanadský obránce Carter Robertson. Gólem a asistencí přispěl k úspěchu útočník Dominik Simon.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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LIVE 3. třetina
42Tipsport1,079,530Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec6600028:1418
2Pardubice6400224:1712
3Plzeň6221116:1211
4Č. Budějovice5301113:1410
5K. Vary5300212:99
6Kladno6211218:209
7Sparta5201214:127
8Brno5200316:166
9Litvínov5200311:156
10Mountfield5200312:126
11Olomouc5110313:155
12M. Boleslav6110413:235
13Liberec5101310:174
14Vítkovice4100313:173
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