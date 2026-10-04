Hlava při návratu pomohl srazit Litvínov. Zklamaný Kämpf: Přišel jsem, abychom vyhrávali
Filip Westerlund zásahem v čase 62:30 přefikl šňůru kladenských nezdarů. Rytíři po čtyřech zápasech vyhráli za dva body. „Museli jsme se po první třetině trošku seřvat v kabině, abychom se probrali, protože z naší strany to bylo otřesné. Litvínov byl ve všem lepší, přehrával nás,“ líčil Nicolas Hlava, co se dělo po první přestávce, kdy domácí Litvínov vedl o dva góly. Kladno však otočilo na 3:2.
Fanoušci Rytířů po utkání vyvolali kladenské hráče z kabiny na led a pak ještě sólo Nicolase Hlavu, který je vyrazil pozdravit s dcerou v náručí. Ještě v minulé sezoně oblékal litvínovský dres a hrál s bratry Kašovými. Do kladenské sestavy se vrátil po zranění a na Hlinkově stadionu ve svém prvním utkání proti Vervě ji pomohl srazit. Přihrál na dvě trefy, jimiž hosté dospěli k vyrovnání. Po utkání už neděkoval tribuně Jih, ale příznivcům na opačné straně.
„Byl jsem samozřejmě nabuzený, chtěl jsem, abych byl vidět. Jsem rád, že se to povedlo, ale bylo to hrozně divné. Oba dva Kašouny, Kämpfíka mám hrozně rád, protože jsme spolu vyrůstali. Na druhou stranu je hezké, že si proti sobě můžeme zahrát na nejvyšší úrovni tady v Čechách, takže je to fajn. A kluci si vedou výborně, jsou znát každé střídání na ledě. Připravovali jsme se, že si na ně musíme dávat pozor, ale zase nám dali dva góly. Jsou výborní hráči, s kariérou v NHL, což je znát,“ povídal Hlava.
Kašeho jízda
Zápas odstartovalo parádní představení první litvínovské lajny. V sedmé minutě Ondřej Kaše po předchozím zaváhání ukradl puk Niku Ojamäkimu zezadu jak kapsář peněženku. Z vlastního pásma s ním projel až do útočné zóny, kde si ho vyměnil s Maštalířským a pak nabil zadovkou Davidu Kämpfovi. Ten nezaváhal.
Sedm minut před koncem úvodní části po akci domácího beka Czuczmana neudržel Adam Brízgala kotouč a po zmatku před jeho brankou vytasil Kaše svou opakovačku. Pak se na místě vzpřímil a zvedl ruce nad hlavu jak gymnasta po vydařeném cvičení. I tohle číslo se moc povedlo.
Hosté přidali, snížili však až po pauze. Hodně aktivní Ojamäki po Hlavově přihrávce napoprvé ještě nedal. V polovině zápasu po šikovném křížném pasu od Daniela Audetta už nevymýšlel a nekompromisně pálil. Ve třetí části udělal pádící Phil Pietroniro hadr na holi z litvínovského Martina Havelky, který se snažil ho stíhat. A trefil, jak on umí.
Každý bod je důležitý
„Cítili jsme, že zápas se překlápí na naši stranu. Ale zase na druhou stranu, hráli jsme s pokorou a i dobře dozadu, abychom to zvládli a nějaké body odsud odvezli. Pro nás je fakt důležitý každý bod a hlavně se musíme soustředit na svůj hokej a plnit, co po nás chtějí trenéři. Je vidět, že když hru zjednodušíme, tak to funguje,“ vracel se Hlava.
David Kämpf byl po porážce hodně zklamaný. „Pro mě to je hrozně frustrující. Dáváme do toho strašné úsilí a ty zápasy nevyhráváme. Přišel jsem kvůli tomu, abychom vyhrávali, a bohužel zatím to není takové, jaké bychom chtěli,“ řekl centr elitního útoku Litvínova.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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