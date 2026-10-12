Sparta se nakopla, pomohla oslabení. Kořenář: Říkali jsme si, že je na čase začít
- Pražská Sparta porazila Vítkovice 3:0 a připsala si druhou domácí výhru v sezoně za tři body.
- Klíčem k úspěchu byla ubráněná oslabení a výborný výkon brankáře Josefa Kořenáře, který vychytal čisté konto.
- Pražané se díky skvělé úspěšnosti v početní nevýhodě posunuli mezi nejlepší týmy extraligy v téhle činnosti.
Po hrbolatém vstupu do sezony by se našlo víc věcí, jež Spartě drhly, než těch, které fungovaly. K nim jednoznačně patří hra v oslabení. Pražanům pomohla k první jasné výhře doma. Proti Vítkovicím se v 10. kole Tipsport extraligy bránili v menšině dohromady deset minut. Poprvé v ročníku nedostali v zápase ani gól. „Bylo už na čase. Mohlo by nám to dodat trochu sebevědomí. Ale tímhle práce nekončí, nýbrž začíná. Jde o to, abychom příště potvrdili stejný výkon,“ připomněl gólman Josef Kořenář.
V koncovce se sparťané dál trápí. Příležitostí měli na víc než tři góly. Začali však u zdánlivých maličkostí, každý u sebe. A nakopli se. Nasazení a míra obětavosti jim vydržely celý zápas. „Kluci mi strašně moc pomohli, zblokovali spoustu střel. Vítkovičtí za přesilovku vystřelili na bránu fakt jen párkrát a ještě nešlo o nic hrozného. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Nevybavím si, že by tam byla pasáž, kdy bychom vyloženě hořeli. Všechno začíná u PK (oslabení). Když kluci vidí, jak druzí padají do střel a chytají je, nabudí se celý tým. Myslím si, že se to projevilo i při hře pět na pět,“ ocenil brankář Sparty.
Systém, který hrajeme, je velice dobrý
Z celkem 35 oslabení inkasovali Pražané jen čtyřikrát. Dvakrát v početní nevýhodě skórovali, čímž během deseti utkání stihli totéž, co se jim povedlo za celou předchozí sezonu. V ní patřil celek z hlavního města při hře v početní nevýhodě do extraligového podpalubí. Po nástupu Patrika Augusty a jeho štábu vyskočil na aktuálních 88,55 procenta. O drobek líp si vedlo pouze Kladno, o malinko hůř Karlovy Vary. Zbytek pole už má za trojící výraznější odstup.
„Neřekl bych, že oslabení jsou naše nejsilnější stránka. Ale systém, který hrajeme, je velice dobrý. Pokud kluci dělají, co po nich trenér chce, je hodně těžké tohle oslabení nějak přehrát. Největší podíl na tom má obětavost, kterou se rok co rok snažíme zvedat. Tentokrát to ovšem bylo fakt parádní,“ pochvaloval si brankář.
První čisté konto v sezoně pro něj i celou Spartu však nebylo zadarmo. Vítkovice měly šance, v závěru tlačily a snažily se aspoň jeden gól dát. „Říkal jsem si, že s mým štěstím tam něco spadne určitě v poslední vteřině. Ale zvládli jsme to a pro nás všechny je to určitě povzbuzující, že jsme to zvládli s nulou. Dokázali jsme si, že umíme hrát i zápasy tak, abychom nedostali třeba víc než tři góly. Zvlášť doma bylo důležité, že jsme konečně ukázali lidem, že jsme nezapomněli hrát hokej,“ uvedl Kořenář.
Starty máme pomalé
I pro něj osobně byl výsledek 3:0 důležitý. Účastník letošního mistrovství světa ve Švýcarsku naskočil kvůli zranění do sezony se zpožděním. A ne v úplně nejlepším stylu. V Hradci Králové i doma od Komety inkasoval čtyři góly. Obě střetnutí sparťané ztratili 3:4. Jeden v normálním čase, druhý v prodloužení. Proti Vítkovicím bylo důležité, že šli rychle do vedení. Když se jim jindy nepovedlo dlouho dát gól, zápas se změnil v utrpení.
„Každý ví, že v Hradci se nehraje úplně nejlíp. Brno to samé. Sice jsme hráli doma, ale taky těžký soupeř. Před Vítkovicemi jsme si říkali, že už je na čase začít. Desáté kolo, starty máme pomalé. Ani letos jsme se toho zase nevyvarovali. Doufám, že teď už to bude lepší. Dát první gól se nám povedlo snad jednou, jinak jsme ho vždycky dostali my. Není ideální, když jdete do zápasu s tím, že pak musíte dotahovat. Když gól dáme, všechny nabudí a každému se hraje lehčeji. Teď už v tom jen pokračovat,“ dodal Kořenář.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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