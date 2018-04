Burger zpět ve Vítkovicích. Takové emoce jsem nezažil za celou kariéru!

„Je pro mě strašně emotivní se takhle koukat ze střídačky na děti,“ líčí Jiří Burger. „Hned první zápas jsme třeba hráli se Spartou, která nás v sezoně na ademiích porážela, přehrávala. A my tady po dvou třetinách vedli 4:1, i když nám zůstalo šest kluků viset na dálnici. Takové emoce jsem nezažil za celou kariéru! Parádní zápas.“

Čtyřicetiletý Burger ještě v minulé sezoně hrál za rodné Kladno. V základní části nasbíral 42 bodů (12+30), v play off dalších 8 (2+6). Po šestnácti letech v Ostravě se do Kladna vrátil, aby klubu pomohl vybojovat návrat mezi elitu. Nepodařilo se to. Na další sezoně se s vedením nedohodl.

„Oficiálně jsem ještě kariéru neukončil, možná si ještě někam zahrát půjdu,“ říká Burger s úsměvem. „Pořád mě lákají kluby kolem Kladna, abych ještě šel hrát, třeba se ještě někde sklouznu. Možná příští rok.“

Jiří Burger, bývalý dlouholetý kapitán Vítkovic, pomáhá starším žákům Kladna jako trenér • Foto Květoslav Šimek (Sport)

I proto souhlasil s nabídkou, aby na trénincích pomohl s osmou třídou Kladna. Oba synové hokej hrají (mladší v 5. třídě za PZ Kladno, starší v 8. třídě), na jejich trénincích byl stejně pořád. „Trenéři mi řekli, ať prý nestojím jen na tribuně, ať jdu i na led. Tak jsme se domluvili, pomáhám. Ale oficiálně trenér nejsem.“

Nová role jej baví. „Za týden mám tolik tréninků, že si já sám na hokej ani nevzpomenu. Že by mi nějak chyběl. Je to zajímavá práce. A teď jsme na mistrovství republiky hráli i proti Luďkovi Krayzelovi, na to jsem se těšil úplně nejvíc,“ směje se Burger v upomínce na zápas Kladna proti Vítkovicím (5:7), které vede právě jeho bývalý spoluhráč. „Stejně tak se těšil i syn Jirka, protože s těmahle klukama ve Vítkovicích hrával. Když jsme do Ostravy přijížděli, tak mladý hned začal hlásit, co tady zná, co tady dělal. Bylo to příjemné se zase vidět a potkat. I já jsem se těšil.“

Mistrovství republiky ovládli starší žáci Sparty Praha, kteří posledním zápase o titul porazili Vítkovice 3:2. Druhá skončila Plzeň. Jediný bod na turnaji Spartě sebralo právě Kladno (prohrálo až v prodloužení 4:5). „Pro kluky jsou všechny tyhle zápasy ohromná zkušenost,“ pochvaloval si Burger. „Ze skupiny tolik kvalitních zápasů neměli, parádní úroveň, velká zkušenost.“

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY STARŠÍCH ŽÁKŮ

Výsledky: Vítkovice - Kometa Brno 6:1, Plzeň 1:5, Slavia Praha 6:3, Kladno 7:5, Sparta Praha 2:3; Sparta - Slavia 4:1, Kometa 5:2, Plzeň 8:1, Kladno 5:4 sn; Kladno - Kometa 7:1, Plzeň 1:8, Slavia 4:3 sn; Plzeň - Slavia 5:4 sn, Kometa 6:5 sn; Kometa - Slavia 5:2.

Konečné pořadí: 1. Sparta Praha 14 bodů, 2. Plzeň 10, 3. Vítkovice 9, 4. Kladno 6, 5. Kometa Brno 4, 6. Slavia Praha 2.

Nejlepší brankář: Jan Dlouhý (Sparta Praha), nejlepší obránce: Tomáš Hamara (Sparta Praha), nejlepší útočník: Richard Němec (Sparta Praha), nejužitečnější hráč: Matěj Přibyl (Vítkovice).