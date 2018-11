Tragédie s českou stopou. Jak Stalinův syn utajil pád letadla s hokejisty

Jedni kují pikle proti druhým, do toho společně organizují okázalý diktátorův funus. Jakmile Stalina trefí šlak a jeho pohrobci shánějí lékařské kapacity, které by despotu dokázaly vzkřísit, uvědomí si, že žádné vlastně nejsou, protože je nechali postřílet nebo nahnali do pracovních táborů.

V Rusku tenhle snímek zakázali, což může být skvělé doporučení. Ovšem při jeho sledování taky mrazí. „Můžeme mít při zápase s Maďarskem zbraně?!“ – „Od pádu letadla nemáme lepší hráče.“ – „Žádné letadlo nespadlo! Nebo ano?! Sovětská letadla nepadají a Stalinův syn nikdy nic neposere!“ – „Máme Bobrova. Ten v letadle nebyl.“ – „V jakém letadle?!“

To jsou pasáže odkazující na neštěstí, k němuž došlo 5. ledna 1950 u Sverdlovsku, dnes opět Jekatěrinburgu. Zahynulo při něm jedenáct hráčů a členové vedení klubu VVS Moskva.

Dnes se dozvíme o událostech pár minut poté, co k nim došlo. O téhle se dlouho nesmělo ani mlčet. Ruské zdroje pouze dávají k dobru, jak tehdy britský rozhlas BBC druhý den zvěstoval, že „zahynuli významní sovětští tenisté“. V SSSR se však o neštěstí neobjevila ani zmínka. A některé prameny dokonce dodnes uvádějí jiné datum, 7. ledna. Každopádně k havárii došlo pár týdnů po oslavách narozenin Josifa Vissarionoviče Džugašviliho. Stalina. Jeho syn, generál Vasilij Josifovič Stalin byl šéfem hokejového týmu, spadajícího pod vojenské vzdušné síly. Před svým otcem se mu podařilo tragédii zamlčet.

Dokonce i zápas v Čeljabinsku, kam mužstvo VVS cestovalo, se hrál, jako by k ničemu nedošlo. Hosté jen nastoupili v poněkud jiném složení. Podrobnosti kolem katastrofy Rusové zatajovali do konce 60. let, kdy byl zveřejněn seznam mrtvých. Další detaily prosákly na povrch až po pádu komunismu začátkem 90. let, kdy Boris Jelcin zabránil stalinistickému puči a ujal se moci.

Ale vraťme se o téměř šest desetiletí zpátky. V ten den po celé zemi hustě sněžilo, Ural pro leteckou dopravu uzavřeli a letoun Douglas C-47 (podle některých verzí šlo o jeho ruskou licenci Lisunov Li-2, ovšem sovětská letadla přece nepadají...) s hokejisty na palubě odklonili během cesty do Čeljabinsku na letiště Kolcovo u Sverdlovsku.