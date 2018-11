Procházka o medaili z Nagana. Komu ji prodal? A jak ho podvedl přítel?

Olympijskou medaili doma nemá, před víc než rokem ji prodal a ve své výpovědi prozradil i komu. „Její další osud však neznám,“ připouští Martin Procházka, který odmítá i astronomické částky, jichž mají údajně dosahovat jeho dluhy. Jedná se o hru podvodníků, kteří ho dostali, možná někoho dalšího. On sám se brání právní cestou, proto během rozhovoru víc vážil slova. Věří, že uspěje, očistí svoje jméno a taky odradí jiné, aby se do pavučiny nechytili taky.

Jak to tedy je s olympijskou medailí, která se objevila v dražbě, o které se nyní v médiích hodně mluví?

„Já jsem medaili prodal svému kamarádovi. I v dobré víře, že zůstane v jeho sbírce a že si ji nechá. Došlo k tomu před rokem a čtyřmi měsíci, považoval jsem to za uzavřenou věc. Medaili doma tedy nemám, jak mi bylo vkládáno do úst. To je lež, to jsem neřekl. Ale pořád ji nosím v srdci.