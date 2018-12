Hemský trénuje na návrat. Tak, aby mohl jít hned hrát, líčí kouč

V moderně vybaveném tréninkovém centru Asportshemský v Pardubicích je živo. Aleš Hemský pod dozorem kondičního kouče poctivě plní další kolonku v denním harmonogramu.

Práce je režírovaná tak, aby dlouholetý hráč NHL prakticky okamžitě mohl vletět do rozehrané sezony. „Stanovili jsme si, že se budeme připravovat tak, aby mohl jít hned hrát, jakmile se pro to rozhodne,“ popisuje trenér Roman Boška z Andrlesport, kterého si 35letý útočník vybral proto, aby mu co nejvíce usnadnil comeback mezi aktivní hráče.

Aleš Hemský se v ostrém duelu naposledy ukázal v říjnu 2017 v Anaheimu jako hráč Montrealu, odkud ho na marodku vyslal úder soupeře do hlavy a následný otřes mozku. Od té doby pauzíruje. Prožil si muka, ale to nejhorší už je pryč a nyní se mistr světa z Vídně 2005 připravuje na návrat.

Může přijít zítra, za měsíc, anebo až v příštím roce. I přes tuto neznámou Hemský dře naplno, nechce nic podcenit. „Pořád udržujeme kondici, vytrvalost, kterou jsme nabrali přes léto. Nyní hlavně zvyšujeme výkonnost v dalších oblastech jako je dynamika, odrazová síla a podobně. Jdeme i do alaktátové rychlosti,“ líčí Boška, mezi jehož klienty patří například čerstvý střelec NHL v barvách San Jose Lukáš Radil nebo dlouholetý reprezentant a hráč KHL Tomáš Zohorna.

V kondičním trenérovi má Hemský velkou důvěru, úkoly vzorně plní. Musí… Po operaci kyčlí a po otřesu mozku hokejistovo tělo potřebovalo generální opravu. „V létě jsme se specializovali na propojení svalových řetězců, Aleš měl vypojené svaly kolem hýždí, to jsme potřebovali odstranit. Podařilo se nám je zpevnit, Aleš na ledě sám cítí, že má tělo pevnější,“ říká Roman Boška a jeho slavný svěřenec přikyvuje.

„Škoda, že jsem nebyl takhle pevnej před patnácti lety a neměl svého specialistu po boku už dřív,“ usmívá se Hemský v připomínce období svého vstupu na mapu NHL.

Boška vysvětluje, co dál musel u finalisty Stanley Cupu 2006 vyladit. „Zapracovali jsme i na koordinaci, propojovali jsme obě hemisféry v hlavě. Jedna vykonává pohyb, druhá vymýšlí. Tam byl po prodělaném otřesu mozku taky určitý problém. A i tam jsme pokročili, Aleš se cítí koordinačně lépe, v situacích, kdy proti němu startuje hráč nebo při přijímání přihrávky cítí posun.“

Byť má Hemský hokejovou výstroj nachystanou, nyní ji nechává ležet ladem. V Pardubicích, kde je zhruba na měsíční návštěvě s rodinou, najel zatím na „suchý“ trénink. „Alešovi nechybí, že netrénuje každý den na ledě. Naše tréninky tady v centru jsou kolikrát tak výživné, že další fáze na ledě není nutná,“ podotýká Boška.

V první půlce ledna má majitel 845 zápasů v NHL naplánován odlet zpět do Dallasu. Záměr se ještě může změnit, není vyloučena pomoc Dynamu, poptávají se však i další české a zahraniční kluby. Jisté je, že až přijde ta pravá chvíle, Aleš Hemský bude ready to go.

„Cílem také je, aby měl Aleš ze své fyzičky dobrý pocit. Aby zmizela bolest kolem kyčlí, byl zpevněnější a ve chvíli, kdy se rozhodne hrát, aby byl maximálně připravený,“ rekapituluje Roman Boška.