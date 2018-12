Útočník UK o univerzitním hokeji: Zařizujeme se sami, o to je ale hra sladší

Mezi studenty-hokejisty se prý velice dobře pozná, kdo tu hru opravdu miluje. Podle Tomáše Brejchy se v univerzitním hokeji o vás nikdo nepostará stejně jako o profesionály. Už jen hokejky si musí hráči obstarávat sami. „O to víc si pak hokej užíváme. Dalo by se tak říct, že ho děláte s láskou,“ prozradil s úsměvem forvard Univerzity Karlovy. Za tuto školu přitom vlastně ani nestuduje.

Jak je tedy možné hrát za hokejový tým Univerzity Karlovy a nebýt jejím studentem?

„Pravidla Evropské univerzitní hokejové ligy, ve které hraje Univerzita Karlova, vám umožňují hrát za univerzitu v případě, že jste studentem. Nezáleží ani tak na tom, kde studujete. Všechno záleží hlavně na individuální domluvě s vedením týmu. Já studuji na NEWTON College (Vysoká škola aplikovaného byznysu) a hrával jsem v juniorském týmu Sparty, takže znám spoustu kluků, kteří později šli na Karlovku a zapojili se do univerzitního mužstva. Přes ně jsem se vlastně domluvit na tom, že budu hrát za UK a jsem za to rád.“

Před vaším posílením týmu UK jste strávil dva roky v Americe. Při studiu jste si vyzkoušel tamní juniorskou ligu NAHL. Byla to pro vás velká zkušenost?

„Určitě. Já tam byl vesměs spokojený. První rok jsem hrál juniorku v Dallasu. Pak jsem šel studovat na Bostonskou univerzitu. Tam se bohužel věci měly tak, že jsem univerzitu nedokončil a vrátil se do Česka. Se školou chci ale pokračovat a do toho bych rád hrál i hokej. Evropská univerzitní liga mi hodně připomíná americkou soutěž. Jsem hrozně rád, že mohu být součástí tohoto projektu. Samozřejmě jsou pořád rozdíly mezi americkou a evropskou soutěží, ale každým rokem se to posouvá. Já věřím, že minimálně do tří let bude EUHL hodně sledovaná, zainvestuje se do ní více peněž a bude se o to zajímat více hráčů.“

Co byste řekl k Evropské univerzitní hokejové lize?

„Soutěž se skládá z týmů evropských univerzit, které jsou rozděleni do více skupin. Univerzita Karlova je ve skupině, kde jsou česká, slovenská, polská a také maďarská mužstva. Ve druhé skupině jsou Švédi a myslím, že i Finové. Vím, že mezi zakladateli byl třeba bývalý slovenský reprezentant Ľubomír Sekeráš.“

Jaký styl hokeje se v této soutěži především uznává?

„Řekl bych, že se v ní hraje svižní hokej a pořádně do těla. EUHL bych srovnal se spodní částí české první ligy. Myslím, že by univerzitní týmy mohly některým týmům z této soutěže klidně konkurovat. Je tam hodně poznat rozdíl mezi hokejistou a nabrusleným hráčem.“

Proč myslíte?

„Ta soutěž je rychlá. Hráči, kteří mají přehled a dokáží si pohlídat puk, jsou v lize hodně vidět.“

Dokázali by se podle vás hráči z univerzitní ligy prosadit i na nejvyšší úrovni?

„Rozhodně to není konec hokeje. Je to jen jedna z cest, jak se dostat mezi profíky. Vím, že pár klukům, kteří hráli za Karlovku, se to povedlo. Kuba Březák se dostal do Litvínova. David Matějka hraje pravidelně za Slavii. Určitě si v univerzitní lize dokážete vybojovat příležitost.“

Chtěl byste jít tedy také dál?

„Přiznám se, že už profesionální cíle nemám. Chci se soustředit především na školu. Hokejem se chci především bavit. Tím nemyslím, že bych ho nechtěl hrát naplno, ale na angažmá mezi profesionály již nepomýšlím. Chci dodělat školu, mít dobré vzdělání a hlavně být zdravý.“

S mezinárodními mužstvy se tedy perete už jenom pro legraci?

„Přesně tak. Na tom univerzitním hokeji je dobře vidět, že jí hrají kluci, kteří mají hokej opravdu rádi. My třeba ani nedostáváme hokejky. Každý student si musí tedy přivydělávat, aby si hůl vůbec koupil a mohl si jít ťuknout. Musíme si zařídit všechno sami, ale o to víc si hokej pak užíváme. Dalo by se tak říct, že ho děláte s láskou.“ (usmívá se)

Univerzitní hokej má velký potenciál

S týmem UK jste se letos zúčastnil mezinárodního turnaje Student Hockey Challange v ruském Krasnojarsku. Jaký to byl pro vás zážitek?

„Byl to výborný turnaj. Hlavně to byla příprava na Zimní univerziádu, která se bude konat právě v Krasnojarsku. Mohu říct, že turnaj byl provedený na špičkové úrovni. Od ubytování po veškerý servis na hokeji bylo všechno suprově zařízené. Tam jsme se měli jako princové. (směje se) Těším se na další ročníky. Byli tam dobří soupeři. Bohužel jsme při nájezdech přišli o boje o medaile a skončili pátí. Je to škoda, ale turnaj nám ukázal, že jsme na dobré cestě a v evropské lize můžeme být ještě lepší.“

Již osm let se během zimního semestru hraje v Tipsport areně Hokejová bitva největších pražských univerzit, která je pověstná svojí skvělou atmosférou. Předpokládám, že jste již několikrát na této akce byl, takže co vás na ní nejvíc láká?

„Rozhodně ta atmosféra, o které si dovolím tvrdit, že je daleko lepší než na některých extraligových stadionech. Je bouřlivá a přesně tak to má každý hokejista rád. Už jsem byl na třech bitvách. Jelikož nejsem student Karlovy, tak za ní při Hokejové bitvě hrát nemůžu, ale rád se jdu na kluky kouknout. Když jsem ještě hrával za juniorku Sparty, tak jsme se sem chodili koukat. Myslím, že to je výborná akce obecně pro hokej a také v rámci univerzity. Univerzitní hokej má velký potenciál. Kluci jsou šikovný a umí hrát hokej. Akce je dost povedená.“

Vůbec poprvé za historii Hokejové bitvy univerzit se do finále o Pohár primátora hlavního města Prahy nedostala Univerzita Karlova. Byl to pro vás šok?

„Je to velká prohra pro univerzitu. Za tým mě to moc mrzí, protože jsme se poctivě připravovali. To je prostě hokej. Nejde být osm let za sebou neporazitelný.“

Myslíte si, že UK trochu podcenilo své soupeře?

„Určitě ne. Všichni vědí, že hokejisti z jiných univerzit jdou hodně nahoru. Řekl bych prostě, že to byl vyrovnaný zápas a VŠE (Vysoká škola ekonomická) to tam padlo. Jsem alespoň rád, že klukům vyšlo třetí místo.“