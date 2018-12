Vánoční dresy? Má je Kladno, Hradec i v zámoří. Pozor na guláš, říká grafik | iSport.cz

Podívejte se vybrané hokejové vánoční dresy a jejich hodnocení od grafika Karala Hejkala, který se dresům věnuje na svém blogu • FOTO: koláž iSport.cz Farmářské celky v AHL a ECHL se nebojí experimentovat s dresy. Často vytáhnou divokou variantu pro speciální příležitost, Vánoce nejsou výjimkou. České kluby zkusily tuhle věc rozjet taky, takže se deník Sport domluvil s grafikem Karlem Hejkalem, který na Twitteru rozebírá sportovní dresy pod účtem @dresblog_cz, aby je okomentoval. „Nejsem fanouškem všelijakých potrhlých dresů. Myslím, že i dobročinnost a legrace se nutně nemusejí vylučovat se vkusem a respektem k barvám či logu,“ rozjíždí svůj pohled na šest výtvorů, které jsme pro něj nachystali.

Mountfield HK Mountfield HK • Foto twitter.com, koláž iSport.cz Hradecký Mountfield nastoupil ve speciálních dresech 21. prosince proti Chomutovu, následně bylo možné je vydražit prostřednictvím internetové aukce a už 22. prosince je mohli mít noví majitelé doma. Výtěžek půjde na dobročinné účely. Zelená plocha byla pokryta malými stromky a vločkami. Karel Hejkal: „Není lepšího příkladu nevkusu než dres Hradce. Víte, když někdo někomu něco daruje, přispěje, jeden by čekal, že to bude činit trochu nezištně. Místo toho tu máme vizuálně uřvaný dres děsivého barevného kontrastu, o slovo se hlásí vše. Loga partnerů, barvy, čísla, plochy, všechno chce být vidět nejvíc. Přitom, když už přistoupíme na tu hru, textura vánočních motivů je fajn, decentní. Jenže to by vše ostatní muselo být na uzdě, ne splašené."







Rytíři Kladno Rytíři Kladno • Foto Sport Vánoční dresy nasadil kladenský klub už druhý rok po sobě, před rokem vsadil na modrou variantu, kde na spodním lemu byl vyobrazen Betlém, verze pro aktuální sezonu a zápas hraný 19. prosince měla jiný styl. Víc americký. Betlém nahradily Santovy sáně a rytíř dostal čepici. Celkem se dresy vydražily za téměř 110 tisíc korun, nejdražší byl pracovní úbor Tomáše Plekance za 15 500 Kč. Částku obdrželo Komunitní centrum Vítej, které poskytuje chráněné bydlení. Karel Hejkal: „V kontrastu proti Hradci je kladenský dres jako celek kompaktní, s vizuální hierarchií prvků podle jejich důležitosti. I loga partnerů jsou zakomponována citlivě, část vyvedena v jednobarevné verzi. To je fajn. Naopak bych se obešel bez těch zvonečků a perníků. A taky mi přijde, že když dáte na jeden dres ruského rytíře a amerického Santu, vyleze z toho typicky českej maďarskej guláš."







Ústí nad Labem Ústí nad Labem • Foto www.slovanusti.cz Ve dresech se sněhulákem nastoupilo Ústí k prvoligovému zápasu se Vsetínem v sobotu 15. prosince, součástí vánočního utkání byla i akce, kdy fanoušci naplnili led plyšáky. Vybrané dresy putovaly do aukce, která vynesla 41 858 korun. Částka má putovat na dobročinné účely. Karel Hejkal: „Když už sněhulák, proč soupeří svou velikostí s logem? Aby si mohli laškovně osahávat mrkve? I ta loga sponzorů snad pro jednou mohla zůstat jednobarevná, bez záplatového podkladu. Pak by vyzněla ta vcelku vkusná tajemná atmosféra vánočního nebe a zasněžené krajiny. To je ta lepší část designu, spolu s umírněnou barevnou paletou a bezva sněhovou čepicí na logu klubu."







Orlando Solar Bears (ECHL) Orlando Solar Bears • Foto twitter.com, koláž iSport.cz Hodně divoké dresy si Orlando nachystalo na plyšákový charitativní zápas, který se hrál v noci na 22. prosince. Byla to dokonalá imitace obleku Santa Clause. Karel Hejkal: „Ehm… Dobře. Pojďme raději na pivo. Máte tam někde vedle redakce hospodu, ne? Zvu vás. A slibuju, že si nebudete muset sedat Santovi na klín!"







Florida Everblades (ECHL) Florida Everblades • Foto twitter.com, koláž iSport.cz Dobře, je to už starší kousek, který tým z ECHL vytáhl na Vánoce 2010. Ale uznejte, je to takový úlet, že zkrátka do přehledu žebříčku patřit musí! Tahle míra totálního nevkusu prý už nešla ničím trumfnout. To ale ještě netušili, s čím přijde Orlando... Karel Hejkal: „Everblades mají teď dost drsně stylizované běžné dresy, světlé pruhy tam nahrazují výhružně vyceněné zuby aligátorů. A je to pořád hokejové, má to údernost, kontrast. Ale tohle? Vždyť to vypadá jak obal na rachejtle!"







