Čajánek o životě po kariéře i českém hokeji: Nevidím plán do budoucna | iSport.cz

Jde na to jinak, než stojí v mnoha manuálech. Petr Čajánek se vrací k často opomíjeným základům. Špunt musí mít z pohybu radost, nejde mu pořád dokola něco vnucovat, nařizovat. Bývalý slavný útočník své postoje a myšlenky nikomu nenutí, ani nedělá byznys. Chce hlavně vidět spokojenost a nadšení kolem sebe. Ale jistě, nevadilo by mu, kdyby se zvedl celý český hokej. „Mimo jiné bojujeme s brzkým uspokojením hráčů. Stačí nám extraliga, nemáme potřebu se rozvíjet, myslet na větší výzvy. Tak je nastavené naše prostředí,“ cítí někdejší úspěšný reprezentant v jedné ze zlínských kaváren.

Kde dnes člověk najde Petra Čajánka, pokud ho chce vidět v hokejové výstroji?

„Šance je jednou ročně na Vánoce, kdy si zahraju se sousedy a s dětmi. (usmívá se) Ale vážně. Mám svoji skupinu, snažíme se o něco na ledě, máme program, kde zdokonalujeme a částečně i objevujeme bruslení trochu jinou formou. V jiném prostoru a času než při klasickém tréninku. Na ledě jsem tedy celkem často, se mnou i další kluci trenéři, svým způsobem si hrajeme, vymýšlíme.“

Říkáte my. Kdo patří do vaší klientely?

„Ten, kdo má zájem, najde si nás. Chodíme na led ve Zlíně a v Šumperku. Je to samozřejmě zaměřené spíš pro děti, dejme tomu od devíti let výš. Ale zdokonalovat se může v podstatě každý. Háček to samozřejmě má, není to zdarma. Ale není to jen o ledu, hodně aktivit máme mimo. Tím pádem je spousta času rozvíjet se a hledat.“

Říkáte bruslení jinou formou výuky, jak tedy?

„Chceme rozvíjet cit pro led, vnímání vlastního těla, objevovat, co můžeme na ledě dělat. Každý jsme jiný, každý má jiné tělo, jinou hlavu. Co funguje jednomu, nemusí vyhovovat druhému… Ale je tam víc věcí.“

K hokeji nepatří jen bruslení, ale i hlava. Patří to k vaší nauce?

„Chceme nechat děti si hrát, hledat svoje vlastní možnosti a řešení. Chceme, aby se nebály udělat chybu a měly odvahu zkoušet nové věci bez negativní odezvy.