Oceláři půjčili soupeři autobus, kontumaci nechtěli: Jste frajeři! | iSport.cz

Třinec je zatím v juniorském play off suverénní. Ve čtvrtfinále vyřadil Vítkovice 3:1 na zápasy (4:1, 3:1, 1:2, 6:2). Semifinále se hraje pouze na dvě vítězství. V Chomutově vyhráli Oceláři 3:1. Postup pak vybojovali doma.

„Obě série byly vyrovnané,“ upozorňuje trenér Juřík. „Velkou oporou našeho týmu je brankář Nick Malík. Má vysoké procento úspěšnosti zákroků, kluci se díky němu hodně zklidnili. Vědí, že když se nějaká defenzivní chyba udělá, Nick to zavře. Jsou jistější, věří si.“

Šestnáctiletý brankář Malík je v juniorském play off na špici všech gólmanských statistik. Má nejvyšší procento úspěšnost zákroků (96,75%), nejnižší průměr inkasovaných branek (1,34), nejvíc zákroků (238) a nejvíc vítězství (5 výher/ 1 prohra). Většinu sezony odchytal v prvoligovém Frýdku-Místku, partnerském týmu Ocelářů. Podobně jako další hráči Jonáš Peterek (v play off 2+4), Jan Hladonik (2+5) nebo Adam Raška (2+2).

👏 Je vidět, že chování i nad rámec fair-play z českého sportu nemizí. Když se včera našim juniorům porouchal autobus, zachovali se @hcocelaricz jako velcí frajeři. Počkali na naše hráče a dokonce pro ně poslali vlastní autobus, který je pak odvezl i do Chomutova. Děkujeme! pic.twitter.com/0WgZouAMbU — Piráti Chomutov (@PiratiChomutov) 1. dubna 2019

„Nejenom na Nickovi je vidět, že seniorská soutěž klukům pomohla,“ říká Juřík, který s Markem Malíkem sezonu rozjížděl právě ve Frýdku-Místku. „V detailech, v rychlosti zpracování i zakončení. Je to na nich prostě vidět.“

Sérii s Chomutovem chtěli Oceláři dohrát sportovně. Pokud by Piráti kvůli poruše autobusu nedorazili, zápas by byl konkumovaný. „Čekání nebylo příjemné pro nikoho, ale chtěli jsme hrát, jít do finále sportovní cestou,“ říká Juřík. „Je to vrchol soutěže, jsem rád, že se to i díky vstřícnému postoji našeho dopravce povedlo.“

Gesto ocenili i v Chomutově. „Je vidět, že chování i nad rámec fair play z českého sportu nemizí,“ děkovali za půjčený autobus Piráti. „Když se našim juniorům porouchal autobus, zachovali se Oceláři jako frajeři.“

Na finálového soupeře Oceláři zatím čekají. Série Sparty s Plzní je vyrovnaná 1:1 na zápasy. Sparta doma vyhrála 4:3 v prodloužení, v Plzni hrála 2:3.