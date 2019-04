Malá hala by spadla. Oceláři jdou na finále se Spartou do Werk Areny | iSport.cz

O juniorské zlato budou třinečtí Oceláři bojovat ve Werk Areně. Původně sice měli hrát finále DHL extraligy juniorů se Spartou Praha v Mini Werk Areně, kde celý rok trénují a hrají, ale zájem fanoušků je tak velký, že by se do tréninkové haly nevešli. Řečeno s nadsázkou, pod jejich náporem by hala spadla. Oceláři nad Spartou v sérii na dvě vítězství vedou 1:0 na zápasy (4:3 v prodloužení), dnes se hraje od 14 hodin. Pokud vyhraje Sparta, rozhodne se v neděli v Třinci (14).