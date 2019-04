Vyloučení je podvod! Otec mladého hokejisty z Havířova se opřel do svazu | iSport.cz

Když posloucháte Petra Koubka, ani jednou vám neřekne, že jeho děti musí hrát NHL. Hrozně ho štve, že hokejové velení podrazilo během rozjeté sezony týmům v juniorské extralize nohy. Vadí mu hlavě nespravedlnost: „Mám dva syny, oba hrají hokej, jednomu je třináct, druhému sedmnáct. Považuji tohle rozhodnutí za obrovskou lumpárnu.“

Zkuste přiblížit, proč vám osobně vadí, že výkonný výbor z ničeho nic rozhodl, že Havířov musí odstoupit z nejvyšší soutěže juniorů.

„Týká se to celých rodin. Dáte kluka na hokej ve čtyřech letech, žijete tím, i když vy sám hokejista nejste. Podřizujeme hokeji úplně všechno, ale máme i nějaké dlouhodobé plány, třeba chceme, aby kluk dokončil střední školu v jednom městě, aby měl pořádné vzdělání. Pokud by měl jít hrát extraligu jinam, musí změnit i školu. A když vám někdo chodí ze školy do školy, máte možná dobrého hokejistu, ale taky pěkně blbýho. A co takový hokejista může dělat? Možná trénovat, ale nespočítá si ani hráče. Ne, tohle nejde.“

O co jde? - Před sezonou se rozšířila juniorská extraliga z 18 týmů na 24 - Změnila se pravidla, že soutěž začne být otevřená, dva nejhorší sestoupí a postoupí do ní dva týmy z první ligy - V únoru Český hokej poslal tiskovou zprávu, kde uvedl, že všichni, kdo nemají status akademie, končí a soutěž má hrát 17 týmů - Vypadnout měly následující celky: Žďár, H. Brod, Přerov, Vsetín, Havířov, Olomouc a Salcburk - Salcburk a Olomouc dostaly výjimku, v soutěži pokračují - Pokud by z extraligy juniorů mělo odpadnout sedm nejhorších, ne dva, jak se uvádělo původně, dolů by šly Žďár, H. Brod, Jihlava, Olomouc, Přerov, Kladno, Ml. Boleslav - Skončit má Vsetín, který hrál čtvrtfinále, i Havířov, který skončil sedmnáctý

Český hokej argumentuje tím, že Havířov, Vsetín a Přerov nepatří do svazové akademie. Tedy volně přeloženo, hokej se tam nedělá tak dobře.

„Jak se určuje hodnota klubu, jestli je dobrej, nebo špatnej? Takhle od stolu? Jak to vůbec jde? Pro mě to není pochopitelné. Nikdo do Havířova nepřijel, jen klub škrtnul. Nejdřív vás na hokej lákají, slibují, a pak máte skončit? Nezlobte se, ale kdyby takhle fungovala firma, zkrachuje. Pořád si připomínáme Nagano, jak jsme byli dobří. Ukažme, ale jak jsme dobří teď. Vidím Jihlavu, má akademii a potácí se na posledním místě. Asi dělají něco špatně, když nejsou dobří.“

Co vám na celém kroku štve nejvíc?

„Hlavně kvůli klukovi mi to všechno vadí. Má to být soutěž, ale tohle je jenom administrativní a smutné rozhodnutí, se kterým nesouhlasím. Součástí všeho je i výchova mládeže. Já su hrdej na to, že můj kluk v sedmnácti nekouří. Co je na tom špatného? A teď mu pan Král a spol. ukážou, jak se dělají tunely. Tohle je zkrátka velký podvod. Vyhodíme takhle třeba i