Nažhavení je obrovské, věřím, že bude humbuk, těší se Kvoch na MS | iSport.cz

S čím do šampionátu vstupujete?

„S tím, abychom nezklamali diváky ani sebe. Věřím tomu, že když jsme se připravovali tak dlouho, tak si za tím každým zápasem půjdeme. Postupně, chceme vyhrávat.“

Pauza po lize byla dlouhá, je těžké udržet herní pohodu a nažhavení na vrchol sezony?

„Nažhavení na mistrovství světa je obrovské. Byli jsme spolu přes půl roku, trénovali jsme jako reprezentace v Nymburku, není tam nějaká vyloženě herní pauza. Těšíme se.“

Jak vzpomínáte na mistrovství světa 2009 v Ostravě?

„Pořád to jsou příjemné vzpomínky a zážitky. Před deseti lety jsme se právě v Ostravě dostali na svou první paralympiádu, kvalifikaci jsme vybojovali tady.“

Kam to chcete posunout teď?

„Samozřejmě, že výš. (usmívá se) Ale musíme jít postupně, zápas od zápasu. Nejde, abychom do světa křičeli, že budeme bojovat o finále. Jako...v hlavách to je, ale musíme jít postupně.“

Říkal jste, že příprava trvala půl roku, zažili jste někdy dřív tak dlouhé soustředění?

„Ne, tak dlouhé nikdy. Byla to příprava, jaká tady ještě nebyla. Věřím tomu, že jsme připravení to prodat v Ostravě.

Co jste pilovali?

„Všechno! Od taktiky, po rychlost. Doopravdy všechno.“

Ve skupině máte Japonsko, Švédsko a Itálii. Jací to jsou soupeři?

„Každopádně tady není lehkého soupeře. Přípravné zápasy jsme třeba vyhrávali, ale tohle bude něco úplně jiného. Každý zápas bude těžký. Důležitý bude vstup do turnaje. Je to doma, je napětí. U některých kluků možná lehká nervozita je, ale věřím tomu, že jak vlezeme na led a hodí se bule, tak to pojede.“

Jakou čekáte atmosféru na domácím mistrovství?

„Věřím, že diváci přijdou a atmosféra bude bouřlivá. Před deseti lety na některé zápasy, třeba s Koreou, přišly skoro dva tisíce lidí. Letos udělal organizační výbor hodně práce, klobouk dolů. Čekám, že tady bude i víc lidí. Nejde ani o to, jak velká návštěva bude, ale jak velký humbuk udělají.“