TOP 10 brankářů sezony: hvězdy KHL i sběrač sladkostí. Král zastavil pád | iSport.cz

Který z českých brankářů patří mezi ty nejlepší? • FOTO: Koláž iSport.cz V dalším díle ankety podle deníku Sport se podívejte na deset nejlepších brankářů sezony. Volilo se mezi všemi českými gólmany, do kolonky tedy nepatří jen ti z extraligy. Anketa se dá brát jako poslední tečka za hokejovou sezonou. Deník Sport vybral pět kategorií, ve kterých vyhlásí svoji ideální desítku. Platí, že jsme brali v úvahu pouze úspěchy a zásluhy, kterých hokejové osobnosti dosáhly ve skončeném ročníku. Minulost jsme nechali spát. Roli hrály statistiky (základní část v klubu), ale klíčové bylo i to, jak důležitý byl muž v masce pro tým, jakou mu dával šanci vyhrát. Vliv mělo samozřejmě i uplatnění v národním mužstvu.

10. Lukáš Dostál, 19 let, Ilves Tampere Zápasy: 10

Úspěšnost zákroků: 92,2 % Ještě dlouho po mistrovství světa dvacítek se mluvilo o jeho úchvatném představení. Česko nedávalo góly, ale především díky němu je ani nedostávalo. Ve čtvrtfinále s USA dlouho držel kontaktní stav 1:2, byl to turnaj, kde zářil. Pokračoval stejně i dál. Kometa pro něj v extralize neměla místo, ale dobře věděla, že první liga v Třebíči mu je malá. Domluvila se s Ilvesem Tampere, že odejde do Finska. Tam byl o třídu lepší než zkušený Riku Helenius.

9. Roman Will, 27 let, Liberec Zápasy: 51

Úspěšnost zákroků: 91,6 % Vždycky máte radost, když brankář v základní části dovede chytat obstojně a v play off být mnohem lepší. Tohle byl jeho případ. Byl prvním gólmanem za poslední tři roky, který dokázal v extralize přechytat démona z Brna, v semifinále si vedl lépe než Marek Čiliak. Věc, která se cení. Jeho největší devízou je klid, když se před vás postaví po zápase, máte pocit, že právě pobýval dva roky v Tibetu a meditoval. Neřekli byste, že má za sebou divoký hokejový zápas.

8. Dominik Frodl, 23 let, Plzeň Zápasy: 43

Úspěšnost zákroků: 92,8 % První sezona v extralize? Klobouk plný sušenek a čokolády dolů! Jen ať si všechny sladkosti posbírá, tak jak to dělá při děkovačkách. Zaslouží si je. Najdete si hodně důvodů, proč vás baví. Přenesl si do Plzně to samé, co měl v první lize ve Slavii. Nepanikaří, je jistý, na české poměry má nadstandardní hru hokejkou. Může být další, kdo naváže na plzeňskou klasiku. Mazanec, Svoboda i Machovský zaujali skauty v NHL a odešli z Plzně za moře. Dejte mu rok a může to být i jeho případ.

7. Dominik Furch, 29 let, Čerepovec Zápasy: 55

Úspěšnost zákroků: 91,3 % Na jedno nepovedené reprezentační vystoupení zapomeňte. V Moskvě při prosincovém debaklu s Ruskem 2:7 hrál bídně celý tým, jeho kolikrát nechal vymáchat. Úroveň ukázal v klubu. V KHL vyměnil ambiciózní Omsk za podprůměrný Čerepovec, který rozhodně neměl ambice proletět se raketou až k poháru Jurije Gagarina. A obstál. Rozhodně nezapadl do výkonnostního suterénu. Ale v Rusku už byl dlouho. Je dobře, že zvolil odchod do švédského Örebro, pořád se má kam posunout.

6. Pavel Francouz, 29 let, Colorado Eagles (AHL) Zápasy: 49

Úspěšnost zákroků: 91,8 % Šel do rvačky o NHL. Vlastně nic neudělal špatně, dřel, chytal skvěle, když dostal dvakrát šanci v Coloradu, podal dva výjimečné výkony. Jenže? NHL není jenom o výkonech, je taky o smlouvách. On měl zkrátka za dvojicí Varlamov, Grubauer tu výrazně horší, takže i když si příležitostí nahoře zasloužil víc, nepřišly. Na druhou stranu je to takový Francouzův klasický rozjezd, měl ho i v Čeljabinsku. První rok je poznávací. Od druhého ostatní poznávají jeho.

5. Šimon Hrubec, 27 let, Třinec Zápasy: 46

Úspěšnost zákroků: 92,2 % Dvojku prakticky nepotřebuje, poklesy formy se mu vyhýbají, sezonu klidně odtáhne sám. V Třinci si postupně vybudoval hodně silnou pozici a svůj vysoký standard posunul o chlup nahoru v play off, sezonu završil titulem. Překvapivě se pak dostal do branky na mistrovství světa v zápase o bronz, kde najednou čelil Ovečkinovi a spol., chytal skvěle. Dal důkaz, že už je připravený na další krok. O zahraničí se u něj mluvilo už dlouho, KHL si zaslouží, čínským Kunlunem ale překvapil.

4. Jakub Kovář, 30 let, Jekatěrinburg Zápasy: 50

Úspěšnost zákroků: 93,9 % Vychytal 38 výher, čímž posunul rekord KHL a patřil mezi tři nejlepší brankáře soutěže. Řeší detaily, piluje chytání na dálku se svým trenérem v Česku. V Rusku má za sebou životní sezonu. V reprezentaci ji dlouho nemohl prodat i kvůli vážnému zranění, kdy mu hrozila amputace nohy. U něj je to ale hlavně o důvěře, buď na něj hodí trenér zátěž a on mu ji vrátí, nebo trenér pochybuje. Miloš Říha byl ve druhé skupině, měl jiné plány, jeho viděl až jako číslo tři, tak Kovář na MS nejel.

3. Patrik Bartošák, 26 let, Vítkovice Zápasy: 47

Úspěšnost zákroků: 93,5 % Má povahu, že kdyby se před ním rýsovala porážka v Člověče, nezlob se, spolkne figurky a rozkouše desku. Maximum z toho vytěžily Vítkovice, protože gólman byl jejich zásadní hráč a vyhrály díky Bartošákovi i zápasy, kdy byly horší. V play off je převalil přes Spartu v předkole. V Česku jste nenašli brankáře, na kterém by tým ležel víc než na něm. Konečně si pak užil v reprezentaci i jinou pozici než trojky, která na tribuně čichá, jak voní párky, na MS si vedl slušně.

2. David Rittich, 26 let, Calgary Zápasy: 45

Úspěšnost zákroků: 91,1 % Mike Smith je už starý pardál, oslavil 37. narozeniny, už se nezlepšuje. Ale stejně byste asi nečekali, že ho zastíní brankář z Jihlavy, který si navíc nikdy neprošel draftem, že ne? A vidíte. Je to tady! Pro Ritticha to byla průlomová sezona. První rok si zvykal na Ameriku, druhý ukázal, že dovede být spolehlivou dvojkou. A ten poslední? Jedničku unese. V klidu. Kdyby si neporanil kolem Vánoc koleno, mohlo být zápasů ještě víc. Aspoň je důvod se ale těšit na čtvrtý rok.

1. Petr Mrázek, 27 let, Carolina Zápasy: 40

Úspěšnost zákroků: 91,4 % Měl poslední šanci, jak nakopnout svoji kariéru za mořem. Povedlo se, zastavil pád. V Carolině mu forma rostla, po Novém roce tlačil svoje čísla do hodnot, které měl pár let zpátky v Detroitu. Před play off se pak stal jedničkou Caroliny. Sedla mu spolupráce s věčnou dvojkou Curtisem McElhinneym. V akci ho poznáte na první pohled, je agresivní, jde si pro puk, nečeká, až ho střela trefí. Vrátilo se mu navíc jeho zdravé zápasové sebevědomí, pomohl týmu do finále konference.