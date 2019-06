Mrázek: Nikdy o sobě nepochybuju. Popsal jednání o smlouvě i ptákovinu | iSport.cz

Mohlo se zdát, že jeho kariéra pomalu šumí do ztracena. Že ustupuje ze slávy. Roční smlouva s Carolinou za 1,5 milionu dolarů se zdála být pro Petra Mrázka poslední šancí, jak se udržet v NHL. A on ji čapnul. Pevně. Teď za mořem jedná o novém kontraktu. Díky parádní sezoně v zádech je jeho pozice úplně jiná než loni.

Když jste do Caroliny před sezonou přicházel, čekal jste, že můžete začít až takhle skvělý ročník?

„Upřímně řeknu, že ne. Samozřejmě jsem v něco doufal, ale v reálu jsem vůbec nevěděl, co od toho mám očekávat. Šel jsem do mladého týmu, perspektivního. Když jsem ale po prvních týdnech viděl, jak pracuje trenér Rod Brind'Amour, říkal jsem si: Jo, tohle může fungovat. Má obrovský respekt ke všem hráčům, ti mu to pak vracejí. Byla tam skvělá vzájemná symbióza. Opravdu jsem postupem času začínal věřit, že tenhle tým bude parádně šlapat. A potvrdilo se to.“

Nemyslím to špatně, ale dá se říct, že jste svými skvělými výkony tak trochu překvapil i sám sebe?

„Já jsem si od začátku věřil, že na takové výkony mám. Byl můj cíl stát se jedničkou, jednou z klíčových postav týmu, prožít prostě dobrou sezonu. Tohle jsem si vysnil. Přes léto jsem se na to skvěle nachystal a věřil jsem si.“

Nepřišly v posledních letech chvíle, kdy byste o sobě třeba na moment zapochyboval?

„Ne, nepřemýšlím takhle. Kdybych o sobě